ارتفاع نسبة تأييد ترمب لـ51% خلال مؤتمر الديموقراطيين

خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، والذي كان من المفترض أن يعلن انطلاق تذكرة المرشح الديمقراطي بالانتخابات جو بايدن ونائبته المرشحة كامالا هاريس إلى الانتخابات المقبلة بمشاعر طيبة وأرقام عالية في استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مستوى غير مسبوق!

وبلغ المعدل اليومي لتقارير استطلاع راسموسن عن تأييد الرئيس ترمب، والذي امتدت على 3 أيام عند 51% هذا الأسبوع - وبقي على هذه النسبة.

"By the way, the Rasmussen daily tracking poll… How is it possible that the president’s approval numbers could increase during Democrat convention week? But they have."



Don’t Be Distracted from the Democrat Convention Disaster https://t.co/4nk26QexrB via @rushlimbaugh — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) August 21, 2020

وفي اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي، كانت نسبة التأييد لترمب 47%. وقد ارتفع عندما كان الرئيس يتلقى ضربات في المؤتمر الافتراضي من الرئيس السابق باراك أوباما، وخصمه عام 2016 هيلاري كلينتون، ومجموعة من الديمقراطيين البارزين الآخرين.

وارتفعت نسبة التأييد أيضًا مع بدء حملته الانتخابية الاستعداد لمؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل والتي من المتوقع أن توجه انتقادات حادة ضد بايدن-هاريس، والتحدث عن نجاحات الرئيس ترمب، بما في ذلك اتفاقية السلام الجديدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وعلى صفحة Rasmussen Twitter، لوحظ مدى ندرة ارتفاع تقييمات المرشحين من الحزب الآخر خلال أسبوع المؤتمر للحزب المنافس.

في رد فعل على استطلاع راسموسن، الذي تمت مراجعته أكثر من 250 ألف مرة، كتب أحد المعلقين: "من غير المألوف أن يتلقى المرشحون تغييرات بعد مؤتمر سياسي وطني. الأمر فقط هو أن الاتفاقية عادة ما تكون خاصة بهم وليس خصومهم".

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ويأتي هذا الارتفاع وسط اتهامات لجو بايدن بسرقة كلمات سياسي كندي يساري في خطابه في المؤتمر الوطني الديموقراطي. ففي خطابه أمام المؤتمر يوم الخميس، قال المرشح الديمقراطي: "الحب أقوى من الكراهية. الأمل أقوى من الخوف. والضوء أقوى من الظلام".

وسارع الكنديون إلى الإشارة إلى أن هذه الكلمات كانت مشابهة للغاية للرسالة المحتضرة لجاك لايتون، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، والذي كتب في عام 2011: "أصدقائي الحب أفضل من الغضب. الأمل هو أفضل من الخوف. التفاؤل خير من اليأس".

وأشار مراسل "سي بي سي" ألكسندر بانيتا إلى أوجه التشابه على "تويتر".