نظرية QAnon.. الجمهوريون ينأون بأنفسهم وترمب يعلق

شجب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي نظرية مؤامرة QAnon، ليصبح أعلى عضو جمهوري في الكونغرس يدين النظرية علنًا.

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وقال مكارثي خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز" إنه "لا مكان" في الحزب الجمهوري للنظرية، التي تفترض أن الرئيس دونالد ترمب وحلفاءه يعملون على فضح نخبة من الديمقراطيين والشخصيات الإعلامية والمشاهير بسبب تورطهم في حلقة دولية للاتجار بالأطفال.

ولفتت النظرية التي يتبناها اليمينيون انتباهًا أوسع بعد فوز مارجوري تايلور غرين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن الدائرة الرابعة عشرة في جورجيا الأسبوع الماضي. واعتنقت غرين النظرية سابقًا في مقاطع فيديو على YouTube، لكنها حاولت منذ ذلك الحين إبعاد نفسها عنها، قائلة إنها لم تعد تمثل وجهة نظرها.

وقال مكارثي لشبكة "فوكس نيوز": "اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية. لا مكان لهذه النظرية في الحزب الجمهوري ،أنا لا أؤيدها والمرشحة الذي تحدثت عنها استنكرتها".

كما نفى نائب الرئيس مايك بنس نظرية (QAnon) يوم الجمعة، وقال لـ "سي بي إس" إنه "لا يعرف شيئًا عن نظرية المؤامرة هذه"، مضيفًا : "أنا أرفضها تمامًا".

وفي وقت لاحق على قناة "سي إن إن" ، عارض بنس فكرة تبني ترمب النظرية عندما قال للصحفيين يوم الأربعاء إن أولئك الذين يؤيدون النظرية "يحبون بلادنا". لكن ترمب قال إنه لم يكن على دراية بهذه النظرية.

وقال بنس لمراسل "سي إن إن" جون بيرمان في برنامج "New Day" "لم أسمع ذلك. سمعت الرئيس يتحدث عن أنه يقدر الأشخاص الذين يدعمونها".

وبالإضافة إلى ملاحظاتها على نظرية (QAnon)، تعرضت المرشحة غرين لانتقادات شديدة بعد ظهور مقاطع فيديو لها وهي تدلي بتعليقات متعصبة وتتساءل عما إذا كانت هناك طائرة بالفعل قد اصطدمت بالبنتاغون في 11 سبتمبر، وهي تصريحات تراجعت عنها لاحقًا.

وأعرب عدد من المشرعين من الحزب الجمهوري عن مخاوفهم من أن تعليقات غرين وارتباطها بنظرية (Qanon) يمكن أن يشوه صورة الحزب ويحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الأعضاء الذين يواجهون مخاطر خسارة مقاعدهم هذا العام.

وأكد مكارثي يوم الخميس أن غرين نأت بنفسها عن نظرية (QAnon) وتستحق فرصة لإثبات نفسها بمجرد انتخابها في الدائرة ذات اللون الأحمر العميق.

وتابع "لقد أجريت مناقشات مع مارجوري غرين، لقد فازت في تلك الانتخابات التمهيدية، وقد خرجت مؤخرًا وشجبت منظمة Q مهما كانت دوافعها. أنا لا أتفق مع معتقداتهم على الإطلاق، وقد استنكرت ذلك".

وأشار مكارثي إلى أنه اتخذ إجراءات في الماضي لإزالة أعضاء من اللجنة بعد ملاحظات عنصرية، مشيرًا إلى الإجراء الذي اتخذته اللجنة التوجيهية للحزب الجمهوري في مجلس النواب العام الماضي لإزالة النائب ستيف كينغ (جمهوري عن ولاية أيوا) من اللجان التي عمل فيها بسبب التعليقات العنصرية.

وعارض قادة الحزب الجمهوري الآخرون مؤخرًا نظرية QAnon منذ أن تم دفع نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة السابقة إلى دائرة الضوء الوطنية وسط محاولة غرين للفوز بمقعد في الكونغرس.

كما خرجت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب ليز تشيني والمشرعة رقم 3 في الحزب الجمهوري في مجلس النواب، ضد نظرية QAnon يوم الخميس. وقالت في بيان "نظرية QAnon جنونية وخطيرة ولا مكان لها في السياسة الأميركية."