ترمب: أخبار سعيدة سيتم الإعلان عنها اليوم في المؤتمر الصحافي

Important White House News Conference at 5:30 (sharp) today. Very good news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيعلن عن أخبار سعيدة اليوم الأحد في المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما أفادت مراسلة "العربية" في واشنطن، أن الرئيس الأميركي سيعلن عن تصريح طارئ لاستخدام بلازما المتعافين لعلاج كورونا.

ومارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطا على السلطات الصحية الأميركية لتطوير واعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، وذلك في تغريدة له نشرها اليوم السبت على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

موضوع يهمك أعلن البيت الأبيض في تغريدة أن مؤتمرا صحفيا للرئيس دونالد ترمب سيعقد اليوم الأحد بشأن اختراق علاجي لفيروس كورونا المستجد... مؤتمر صحفي لترمب اليوم بشأن "اختراق" علاجي لكورونا أميركا

وقال ترمب في تغريدته "إن الدولة العميقة، أو أي شخص آخر، في إدارة الغذاء والدواء الأميركية يجعل من الصعب جدًا على شركات الأدوية إيجاد أشخاص لإجراء اختبار اللقاحات والعلاجات عليهم. من الواضح أنهم يأملون في تأخير الرد إلى ما بعد 3 نوفمبر. يجب التركيز على السرعة، وإنقاذ الأرواح".

وتم توجيه التغريدة إلى ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وكان ترمب قد ذكر في الماضي أنه يأمل أن يتم تطوير لقاح في وقت قريب من موعد الانتخابات.