الحزب الجمهوري يسمي رسمياً ترمب لولاية رئاسية ثانية

Incredible that @CNN & MSDNC aren’t covering the Roll Call of States. Fake News! This is what the Republican Party is up against. Also, I’d like to hear the remarks of the Delegates from individual States, rather than @FoxNews anchors. Ridiculous! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2020

سمى الحزب الجمهوري رسميا، الاثنين، الرئيس دونالد ترمب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر ومن دون مفاجآت.

وسمى حوالي 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، الرئيس مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.

وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين ولاية أميركية دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بولاية آلاباما بحسب التسلسل الأبجدي.

كان المؤتمر أعاد انتخاب نائب الرئيس مايك بنس والذي وجه الشكر للمندوبين شخصيا.

وقال بنس " الاختيار في هذه الانتخابات لم يكن أكثر وضوحا والمخاطر لم تكن أكبر.. سوف نجعل الأميركيين عظماء ثانية، ثانية".

وفي تغريدة أرسلها من الطائرة الرئاسية إير فورس وان، أبدى ترمب استياءه لعدم قيام شبكتي "سي إن إن" و"أم أس إن بي سي" بنقل وقائع التصويت مباشرة. وكتب "تضليل إخباري. على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الأمر".

وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. وقال بنس في مداخلة مقتضبة "تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترمب أربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

وأضاف "سمعت الأسبوع الفائت أن الديمقراطية على المحك"، في إشارة إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خلال مؤتمرهم.

وتدارك بنس "لكننا نعلم جميعا أن الاقتصاد هو على المحك، والقانون والنظام هما على المحك".

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وكان ترمب، قرر وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري، والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس".

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر ستجري "عبر الإنترنت بشكل ما"، مشيراً إلى أن مندوبي الحزب الجهوري الذين سيكرسونه رسمياً مرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورث كارولاينا خلال "اجتماع سريع إلى حد معقول".

يشار إلى أنه كان مقرراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس، لكن فلوريدا سجلت مؤخراً طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.