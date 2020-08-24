بايدن يرد على ترمب حول قدراته العقلية: "شاهدني"

رفض المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن تشكيك الرئيس دونالد ترمب في قدرته العقلية خلال مقابلة بثت مساء الأحد.

وقال بايدن في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" ABC News، عندما سُئل عن هجمات الرئيس على القدرة المعرفية للديمقراطيين: "شاهدني، سيدي الرئيس".

"راقبني. انظر إلينا على حد سواء، ماذا نقول، ماذا نفعل، ما نتحكم فيه، ما نعرفه، ما هو نوع الشكل الذي نحن فيه".

وأضاف بايدن (77 عامًا) إنه يعتقد أنه "سؤال مشروع" أن نسأل عن القدرة العقلية لأي مرشح يزيد عمره عن 70 عامًا.

يذكر أنه إذا تم انتخاب بايدن، فسيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة. ويعتبر ترمب البالغ من العمر 74 عامًا أكبر رئيس يتولى المنصب حتى الآن.

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وقال بايدن: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله للشعب الأميركي.. شاهدوني".

من جهتها رفضت السيناتور كامالا هاريس، نائبة بايدن في الانتخابات، بالمثل هجمات ترمب التي وُجهت إليها، ووصفتها بأنها "تهدف للتشتيت".

وقالت: "أعتقد حقًا أن هناك الكثير مما يخرج من فم دونالد ترمب والذي يهدف إلى تشتيت انتباه الشعب الأميركي وهو يفعله كل يوم".

وقفز بايدن ليقول إنه "لم يستخدم أي رئيس على الإطلاق الكلمات التي يستخدمها ترمب في مهاجمة هاريس".