زعيم جمهوري: ترمب سيفوز.. وسيكون نصرا فوق المتوقع

قال نيوت غينغريتش، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، إن فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر تبدو جيدة للغاية.

وأضاف الجمهوري البارز خلال ظهوره في برنامج "واترز وورلد" على قناة فوكس نيوز: "أتوقع أنه سيكون نصرًا أكبر بكثير مما يتوقعه الناس حاليًا". وأضاف غينغريتش أن فوز ترمب "بدأ في التبلور".

ورد غينغريتش على المؤتمر الوطني الديمقراطي، قائلاً إنه عندما يجتمع الحزب الجمهوري هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني، يحتاج الحزب فقط إلى مواصلة الإشارة إلى اختلافهم عن الديمقراطيين من أجل تعزيز فرص ترمب.

وقال غينغريتش: "لا يتعين علينا اختلاق الأشياء. ليس علينا اختراع فضيحة زائفة في مكتب البريد. علينا فقط أن نقول الحقيقة حول مدى تطرف هؤلاء الأشخاص".

وأشار إلى استمرار الفوضى في أماكن مثل شيكاغو وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون - مدن أميركية كبيرة يديرها الديمقراطيون. وتابع: "أعمال الشغب مستمرة كل يوم وبدأت تصبح حقيقة. وكان من المثير جدًا بالنسبة لي أنه لم يكن [جو] بايدن ولا [كمالا] هاريس على استعداد لقول كلمة واحدة عن أنتيفا، [وليس] كلمة واحدة عن مستوى الجريمة".

وأضاف غينغريتش: "كما تعلمون، لدينا عمدة شيكاغو تعلن أنها ستكون لها شرطة في شارعها الخاص لأنها تريد أن تكون عائلتها آمنة. لكن حظًا سعيدًا لبقية المدينة. حسنًا، أعتقد أن هذه الأشياء تغرق في مستوى من الواقع لا يمكن حتى لـ NBC News تغطيته".

كما انتقد كاملا هاريس وجو بايدن، وقال غينغريتش إنه أطلق على مرشح نائب الرئيس كاملا هاريس "العضو الأكثر راديكالية في مجلس الشيوخ على أساس سجلها في التصويت، مما يعني أنها على يسار [بيرني] ساندرز ويسار إليزابيث وارين. أعني، أنت تعرف مدى صعوبة ذلك. ثانيًا، إنها تقوم بعمل سيئ".

وتابع: "أقول لنفسي، عندما يتعرف الناس عليهم بشكل أفضل، تمامًا كما حدث مع جورج ماكغفرن في عام 1972 ، سيقولون ،" أنت تعرف، ... لا أعتقد ذلك. أنا فقط لا أستطيع ان أصوت لكم".