فرض حظر التجول بويسكونسن بسبب اندلاع احتجاجات ضد الشرطة

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأميركية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقل إلى مستشفى مساء الأحد في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".



ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.