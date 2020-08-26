بومبيو: اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة نحو السلام بالمنطقة

مع وصوله الأربعاء إلى الإمارات في ختام جولة أوسطية بدأها الاثنين، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تثمينه للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه في 13 أغسطس.

وبعيد وصوله إلى المطار، أعرب عن حماسته لزيارة الإمارات العربية المتحدة. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر: اتفاق الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا.

Excited to arrive in the United Arab Emirates and congratulate the Emirati people on the historic Abraham Accords– the most significant step toward peace in the Middle East in over 25 years. Hopeful we will build on this momentum towards regional peace. pic.twitter.com/WdICQ9V8kN — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

كما أعرب عن أمله بالبناء على هذا الزخم الذي يشكله الاتفاق الجديد من أجل التوصل إلى السلام الإقليمي.

وقف النار في ليبيا

إلى ذلك، أعلن بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورجان أورتاغوس، إن مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ووحدة منطقة الخليج ونفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

والتقى بومبيو مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد في أبوظبي وفقا لما ذكرته أورتاغوس.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم التقى الوزير الأميركي في المنامة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أشاد بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة "التدخلات الإيرانية".

وأكد التزام بلاده بالسعي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل عادل وشامل، انطلاقا من مبادرة السلام العربية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

يذكر أن بومبيو كان زار الثلاثاء السودان، قادماً من إسرائيل، ضمن جولة شرق أوسطية لمناقشة ملفات عدة من بينها التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.