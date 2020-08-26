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بومبيو: بحثت في البحرين مواجهة نفوذ إيران الخبيث

المصدر: دبي - العربية.نت
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بعد وصوله إلى البحرين قادماً من إسرائيل، وذلك في جولة شرق أوسطية من أجل مناقشة عدة قضايا، من ضمنها أنشطة إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف في تغريدة نشرها على "تويتر": "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في حين أفادت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شدد خلال لقائه مع الوزير الأميركي على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، ثمّن الملك الجهود الأميركية لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأكد لبومبيو حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع أميركا.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) خلال اجتماع مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في المنامة يوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (إلى اليسار) خلال اجتماع مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في المنامة يوم الثلاثاء
جولة أوسطية

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في البلاد.

وفي وقت لاحق اليوم وصل إلى الإمارات، خاتماً جولة سريعة إلى الشرق الأوسط، شملت إسرائيل والسودان والبحرين.

كلمات دالّة

#البحرين, #بومبيو

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