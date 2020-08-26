بومبيو: بحثت في البحرين مواجهة نفوذ إيران الخبيث

بعد وصوله إلى البحرين قادماً من إسرائيل، وذلك في جولة شرق أوسطية من أجل مناقشة عدة قضايا، من ضمنها أنشطة إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف في تغريدة نشرها على "تويتر": "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

Met today with Crown Prince of Bahrain, His Royal Highness Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed the importance of building regional peace and stability, including the importance of Gulf unity and countering Iran’s malign influence in the region. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

في حين أفادت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شدد خلال لقائه مع الوزير الأميركي على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، ثمّن الملك الجهود الأميركية لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

وأكد لبومبيو حرص البحرين الدائم على توثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية وتطلعها لتوثيق التنسيق والتعاون مع أميركا.

جولة أوسطية

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في البلاد.

وفي وقت لاحق اليوم وصل إلى الإمارات، خاتماً جولة سريعة إلى الشرق الأوسط، شملت إسرائيل والسودان والبحرين.