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بومبيو: بحثت بالبحرين مواجهة نفوذ إيران الخبيث بالمنطقة

المصدر: دبي - العربية.نت
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بعد وصوله إلى البحرين قادماً من إسرائيل، وذلك في جولة شرق أوسطية من أجل مناقشة عدة قضايا، من ضمنها أنشطة إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي عهد البحرين وناقش معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر": "ناقشنا أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".

وكان بومبيو غادر إسرائيل، صباح الثلاثاء، متوجهاً إلى السودان، في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم تتمحور حول ملفات عدة، من بينها تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم واشنطن للسلام في البلاد. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "يسعدني إعلان أننا على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه أجرى محادثات "مباشرة وشفافة" مع بومبيو.

هذا ومن المتوقع أن يزور بومبيو لاحقا الإمارات، في ظل جولة للشرق الأوسط، شملت إسرائيل والسودان والبحرين.

كلمات دالّة

#البحرين, #بومبيو
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