بنس يدين العنف بويسكونسن ويشدد على دعم النظام والقانون

أدان نائب الرئيس مايك بنس، الأربعاء، الاحتجاجات العنيفة في المدن الأميركية، بما في ذلك كينوشا بولاية ويسكونسن، وقال إن الإدارة تقف بحزم مع سلطات إنفاذ القانون بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود، مما أدى إلى جولة أخرى من الاحتجاجات الشديدة.

وقال بنس وسط تصفيق: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: العنف يجب أن يتوقف - سواء في مينيابوليس أو بورتلاند أو كينوشا. مات الكثير من الأبطال وهم يدافعون عن حرياتنا وليس لرؤية الأميركيين يسقطون بعضهم البعض".

وأعرب نائب الرئيس عن دعمه للحق في الاحتجاج السلمي، لكنه خلص إلى أنه "سيكون لدينا القانون والنظام في شوارع أميركا لكل أميركي من كل عرق وعقيدة ولون".

وقبل بنس رسميًا ترشيح الجمهوريين لمنصب نائب الرئيس، لكن العنصر الأساسي في الخطاب كان الدعم المطلق لإنفاذ القانون، والذي يتماشى مع موضوع المساء "أرض الأبطال".

وجاء خطاب بنس في وقت محفوف بالمخاطر، حيث أدى إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك في كينوشا بولاية ويسكونسن، إلى اندلاع احتجاجات شديدة ودعوات على مستوى البلاد للتغيير بعد صيف قامت فيه الشرطة بقتل جورج فلويد وبريونا تايلور ورايشارد بروكس، من بين آخرين.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقال بنس: "في عهد الرئيس دونالد ترمب، سنقف مع أولئك الذين يقفون على الخط الأزرق الرفيع، ولن نوقف تمويل قوات الشرطة - ليس الآن، ولا أبدًا".

وجعلت حملة ترمب من دعمها لإنفاذ القانون عنصرًا أساسيًا في جهود إعادة الانتخاب، على أمل أن ينزعج أو يخاف ناخبو الضواحي من الاحتجاجات المستمرة على الظلم العنصري التي أصبحت في بعض الأحيان عنيفة لدرجة أنهم سيدعمون الرئيس باعتباره الرئيس الذي يدعم النظام والقانون".

وقال بنس: "يعرف الشعب الأميركي أنه لا يتعين علينا الاختيار بين دعم تطبيق القانون، والوقوف مع الأميركيين من أصل إفريقي لتحسين نوعية الحياة في مدننا وبلداتنا.. فمنذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، قمنا بالأمرين معًا. وسنواصل القيام بالأمرين لمدة أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض".

موضوع يهمك عندما ألقى الرئيس السابق باراك أوباما خطابه في المؤتمر من فيلادلفيا الأسبوع الماضي، أثار ذلك بعض الأسئلة للديمقراطيين... "أين جو؟".. بايدن يتحاشى التنقل وهذا يُقلق الديمقراطيين أميركا

وحضر بنس العديد من تجمعات "رجال الشرطة من أجل ترمب" في الأشهر الأخيرة للإشادة بدعم الرئيس بين سلطات إنفاذ القانون، لكن رسالة الأربعاء جاءت مع تفاقم التوترات في ولاية ويسكونسن.

وأصيب بليك يوم الأحد بسبع رصاصات في ظهره من قبل ضابط شرطة كينوشا وأصيب بالشلل وفقا لأفراد الأسرة. وقد اندلعت الاحتجاجات في الأيام التي تلت ذلك، وتحول بعضها إلى إشعال الحرائق وأعمال الشغب. وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عامًا في وقت سابق من اليوم، بتهمة قتل شخصين خلال احتجاج في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

ووصل الغضب إلى نقطة تحول بعد ظهر يوم الأربعاء حيث علقت فرق الدوري الأميركي للمحترفين المباريات الفاصلة وألغت فرق WNBA و MLB مباريات الموسم العادية احتجاجًا على إطلاق النار على بليك.