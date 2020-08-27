لأول مرة بايدن يدين العنف وسيناتور جمهوري يتهمه بالفشل

انتقد السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الأربعاء، إدانة جو بايدن المتأخرة للعنف المستمر في بعض المدن الأميركية، وقال إن "الوقت قد حان لكي يقف الجمهوريون بوضوح ويقولون كفى".

وقال هاولي لفوكس نيوز Fox News: "اليسار الماركسي، دعنا نسميه ما هو عليه.. يتحكم بشكل أساسي في الحزب الديمقراطي. هؤلاء هم الأشخاص الذين يقولون إن أميركا قمعية هيكلية، وعنصرية بنيوية وشريرة من الناحية الهيكلية. جو بايدن خاضع لهم تمامًا. هذا هو السبب في أنه لا يستطيع إدانة ما نراه.. الاعتداء على الأميركيين الملتزمين بالقانون".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنّه سيطالب بإجراء "اختبار منشّطات" قبل مناظرته مع منافسه في الانتخابات... ترمب: أطالب بإجراء "اختبار منشطات" قبل مناظرتي مع بايدن أميركا

وأصدر بايدن لأول مرة بيانًا يدين العنف في كينوشا بولاية ويسكونسن بعد 3 ليال من الاضطرابات التي أعقبت إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، البالغ من العمر 29 عامًا. لكن هاولي جادل بأن نائب الرئيس السابق بايدن قد فشل في معالجة القضية حيث طغت أعمال العنف والتخريب على الشوارع الأميركية طوال هذا الصيف دون إدانة واضحة.

وتابع هاولي: "حان الوقت لكي يقف الجمهوريون بوضوح ويقولون كفى، لن نكون جزءًا من هذا. لن نتغاضى عن هذه الإيديولوجية الماركسية وسنقوم بحماية الشعب الأميركي إنها الوظيفة الأولى للحكومة و[حان] وقت حماية الشعب الأميركي".