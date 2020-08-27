ترمب: على تركيا واليونان الالتزام بالحوار

قال البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب عبر في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء عن قلقه من التوتر القائم حاليا بين اليونان وتركيا.

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وأضاف البيت الأبيض أنه دعا الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي إلى الحوار بخصوص نزاعهما على الحقوق في موارد الطاقة بشرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان ترمب بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط.

ادت تركيا مجدداً الأربعاء إلى إطلاق التهديدات، ملوحة بالخراب في وجه اليونان، في وقت تزايد التوتر بين أنقرة وأثينا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن بلاده ستفعل ما يلزم لحفظ حقوقها في البحر المتوسط والبحر الميت.

كما حذر اليونان من ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها، بحسب تعبيره. وقال :"لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصّنا"، مضيفاً "ندعو نظراءنا إلى تجنّب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان منذ أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متباينة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه التي تنتشر فيها جزر معظمها يونانية.