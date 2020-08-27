عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 180 ألفاً

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 180 ألف حالة اليوم الخميس، وذلك بعد زيادة الإصابات الجديدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

ومع ذلك ظهرت مؤشرات على التحسن، حيث انخفضت الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة 17 بالمئة عن الأسبوع السابق إلى أقل من ألف حالة يوميا في المتوسط للمرة الأولى خلال أسابيع، وفقا لتحليل لرويترز.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في الوقت الراهن إلى أكثر من 5.8 مليون، وهو الأكبر في العالم. وتسجل الولايات المتحدة أيضا أكبر عدد للوفيات بالفيروس في العالم.

وسجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية، ارتفاعا بنسبة 8.‏0 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 06:35 من صباح اليوم (الخميس) بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82.‏5 مليون حالة، وذلك وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

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وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على مستوى الولايات المتحدة، أعلى من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 7.‏0 في المئة. وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 687 ألفا و730 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 8.‏0 في المئة مقارنة بالتوقيت نفسه أمس (الأربعاء).

وشهدت ولاية هاواي زيادة بنسبة 4 في المئة في عدد الإصابات بها بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 7260 حالة. وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفي 205 أشخاص بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس كورونا.