ترمب: مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطاب ألقاه صباح الجمعة، أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض هجوماً شرساً على منافسه الديموقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، محذّراً من أنّ نائب الرئيس السابق سيكون "مدمّر العظمة الأميركية" إذا انتخب رئيساً.

وقال ترمب، في خطاب قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، إنّ "جو بايدن ليس منقذاً لروح أميركا. إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية".

وأشار إلى أن مسيرة بايدن هي "عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة".

وأضاف في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أنّ "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".

وأشار إلى أن "بايدن ليس بمنقذ لأميركا بل على العكس هو يدمر فرصة الوظائف".

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واستهلّ ترمب الخطاب الذي ألقاه من على منصّة استحدثت في حديقة البيت الأبيض التي اكتظّت بحوالى 1500 مدعو، بإعلان قبوله رسمياً خوض الانتخابات المقبلة مرشّحاً عن الحزب الجمهوري.

وقال: "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وإذ اعتبر ترمب أنّ استحقاق الثالث من نوفمبر سيكون "أهمّ انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة"، أكّد أنّه في حال فوزه بولاية ثانية "سنعيد بناء أقوى اقتصاد في التاريخ".