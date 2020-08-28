ترمب يتعهد بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بتوفير لقاح لفيروس كورونا قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن واشنطن لديها 3 لقاحات لكورونا في المراحل النهائية من الاختبارات، مضيفاً: "سنسحق كورونا وسنحصل على لقاح آمن وفعّال في وقت قياسي".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأميركي بمؤتمر الحزب الجمهوري، من أمام البيت الأبيض، حيث أعلن قبوله لترشيح الحزب له بالانتخابات الرئاسية 2020، والمقرر انعقادها 3 نوفمبر المقبل.

وأشار ترمب إلى أن خطة خطة المرشح الديمقراطي جو بايدن كانت الاستسلام لفيروس كورونا وليس مواجهته.

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "كان بمقدور الصين وقف انتشار كورونا في بلادنا"، مضيفاً: "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأعلن الرئيس ترمب في خطاب ألقاه أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال ترمب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها، الجمعة، جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسمياً، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المزمع إجراؤها في 3... ترمب يقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية أميركا

أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5.1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

بالمقابل فإنّ أكثر من 2.1 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتّحدة، لكنّ هذا البلد لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.