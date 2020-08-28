زعيم أغلبية مجلس الشيوخ: نحن جدار الحماية ضد أجندة بيلوسي

أشاد زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل بالجمهوريين في مجلس الشيوخ ووصفهم بأنهم "جدار الحماية ضد أجندة نانسي بيلوسي"، بينما نصّب نفسه على أنه الزعيم الوحيد في واشنطن الذي يبحث عن "أميركا المعتدلة"، خلال الليلة الرابعة والأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وقال ماكونيل: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي قام به مجلس الشيوخ الجمهوري.. نحن جدار الحماية ضد أجندة نانسي بيلوسي. مثل الرئيس دونالد ترمب، لن يتم ترهيبنا من قبل وسائل الإعلام الليبرالية التي تهدف إلى تدمير المؤسسات الأميركية".

وقال: "لا يريد الحزب الديمقراطي اليوم تحسين الحياة لأميركا المعتدلة. إنهم يفضلون أن نلتزم الصمت جميعًا في البلد والسماح لهم بتحديد كيف يجب أن نعيش حياتنا. إنهم يريدون إخبارك متى يمكنك الذهاب إلى العمل. ومتى يمكن لأطفالك الذهاب إلى المدرسة. إنهم يريدون فرض ضرائب على وظيفتك، ثم يرسلون لك شيكًا حكوميًا للبطالة".

ويخوض الرجل البالغ من العمر 78 عامًا حاليًا سباقا مهما لولاية سابعة ضد الديموقراطية آمي ماكغراث، وهي طيار مقاتل سابق في مشاة البحرية. وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم ماكونيل على ماكغراث بهامش كبير، على الرغم من أن أحد الاستطلاعات أظهر تشديد السباق.

كما يقاتل ماكونيل من أجل الحفاظ على الأغلبية الضئيلة للجمهوريين التي تتراوح بين 53 و47 في مجلس الشيوخ حيث يستهدف الديمقراطيون العديد من المقاعد التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري والتي يعتقدون أنها تنافسية. ومن أجل استعادة مجلس الشيوخ، سيحتاج الديمقراطيون إلى الحصول على ثلاثة مقاعد إضافية والفوز بالبيت الأبيض.

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ويأمل الجمهوريون في استعادة مقعد ألاباما الذي يشغله السيناتور الديمقراطي الحالي دوج جونز ، الذي يعتبر أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ ضعفاً. لكن الديمقراطيين يطاردون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في عدد متزايد من الولايات، بما في ذلك ولاية مين وكولورادو وجورجيا وأيوا ومونتانا ونورث كارولينا.

ووصف ماكونيل مؤخرا معركة مجلس الشيوخ بأنها "معركة صعبة" وشبه ثمانية سباقات في مجلس الشيوخ بـ"قتال سكاكين في زقاق". وقال صراحةً إنه يعارض جعل واشنطن العاصمة الولاية رقم 51 في البلاد.

وختم قائلا: "المخاطر لم تكن أكبر من أي وقت مضى، ولهذا أطلب منكم دعم المرشحين الجمهوريين في مجلس الشيوخ في جميع أنحاء البلاد وإعادة انتخاب صديقي، الرئيس دونالد ترمب".