مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لن نسمح لإيران بحيازة السلاح

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن بلادها لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح.

وأوضحت كرافت في مقابلة حصرية مع "العربية" أن إيران تستخدم السلاح للإرهاب، وأن حصولها على السلاح هو أسوأ أمر قد يحدث.

وأكدت كرافت أن واشنطن ستعمل على تطبيق آلية العقوبات المعروفة باسم "سناب باك" في العشرين من الشهر المقبل، وفقا لقرار مجلس الأمن 2231، داعية مجلس الأمن للالتزام بمسؤولية تطبيق الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

واعتبرت كيلي كرافت أن أي دولة لن تصوت لمنع امتلاك إيران للأسلحة فإنها تكون مساهمة في رعاية الدولة الأولى المسؤولة عن الإرهاب في العالم.

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قبل ذلك، كان ​بومبيو​ قد أعلن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "العقوبات على إيران ستعود منتصف ليل 20 أيلول المقبل".

ولفت بومبيو إلى أنه "إذا قدم أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة قراراً في مجلس الأمن لمواصلة تخفيف العقوبات على إيران، فإن الولايات المتحدة ستعارضه، وإذا لم يتم تقديم أي قرار فستستمر العقوبات على إيران في 20 أيلول.. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".