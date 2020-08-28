تقرير: بسبب إيران.. إدارة ترمب تدرس خيارات خطيرة ضد أوروبا

قد تكون الأولويات الدبلوماسية لدول أوروبية متعددة مع أميركا على المحك، حيث تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب مجموعة من الخيارات للضغط على هذه الدول بعد رفضها دعم الولايات المتحدة في جهودها لتوسيع العقوبات على إيران وفقًا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ومن بين هذه الخيارات فرض عقوبات على الآلية الأوروبية "انستكس" INSTEX التي تتعامل ماليا مع إيران، بما في ذلك تجميد أصول الأوروبيين العاملين في هذه الآلية ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ويسعى الدبلوماسيون الأميركيون إلى إجبار الحلفاء الأوروبيين على الانقسام مع إيران وحليفتيها روسيا والصين. وحددت مصادر متعددة تحدثت إلى صحيفة Washington Free Beacon المختصة بالأمن القومي مجموعة من الأولويات الأوروبية التي يمكن للإدارة الاستفادة منها في حملة الضغط هذه، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة التي يسعى إليها البريطانيون، وزيادة التنسيق بشأن لبنان التي يحتاجها الفرنسيون، ومجموعة من العناصر التي يحتاج إليها الألمان الساعون إلى إحياء العلاقات مع أميركا. وتحدثت هذه المصادر فقط على خلفية المناقشات الجارية في الإدارة حول كيفية الرد على تعنت أوروبا بشأن إيران.

ويقول التقرير إن العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في أدنى مستوياتها التاريخية بعد فشل التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر لتمديد حظر بيع الأسلحة إلى إيران إلى أجل غير مسمى. ومع بدء رفع الحظر في منتصف أكتوبر، تضغط الإدارة الآن لإعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها على طهران بموجب الاتفاق النووي - وهو جهد يعارضه الحلفاء التقليديون فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة علنًا حيث انضمت هذه الدول الأوروبية إلى روسيا والصين في معارضة الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون كبار لصحيفة Free Beacon في وقت سابق من هذا الشهر إنهم غاضبون من أوروبا لتخليها عن أميركا في سعيها لتمديد حظر الأسلحة الإيرانية. وبرز الخلاف للعيان يوم الثلاثاء عندما اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الحلفاء الأوروبيين "بالوقوف في صحبة الإرهابيين". ولا تظهر الإدارة أي علامات على التراجع عن الصراع الدبلوماسي، الذي من المرجح أن يرفع التوتر في القضايا السياسة الخارجية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وتدهورت العلاقات الأميركية مع أوروبا في السنوات الأخيرة بسبب محاولة إدارة ترمب الضغط على حلفاء الناتو لدفع حصة أكبر من تكاليف الحلف.

وقال دبلوماسي أميركي مطلع على المناقشات في الأمم المتحدة: "من الواضح أن الأوروبيين مستاؤون من الأميركيين لتركهم [الاتفاق النووي الإيراني]، لكن لا يبدو أن هذا سبب جيد بما يكفي لإعطاء الضوء الأخضر لتدفق الأسلحة إلى إيران، ويجب أن يكون من الصعب جدا شرح ذلك لمواطنيهم".

ولا يزال حلفاء إدارة ترمب في الكونغرس غاضبين من أوروبا ويقرون بأن العلاقات مع الولايات المتحدة يمكن أن تنهار بسبب النزاع الإيراني. وقال متحدث باسم السيناتور تيد كروز وهو من الصقور ضد إيران، إن "الضعف الذي أظهرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية سيعقد علاقاتنا بشكل واضح وللأسف". وقال المتحدث إن "السيناتور كروز يعتقد أن حلفاء أميركا يجب أن يقفوا معنا وليس مع النظام الإيراني الذي يهتف" الموت لأميركا "ويريد صنع أسلحة نووية لحرق المدن الأميركية".

ولتعزيز الضغط على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - مجموعة E3 - يمكن للولايات المتحدة المضي قدمًا في خططها لفرض عقوبات على الهيئة المالية التي تُعرف باسم INSTEX والتي تستخدمها أوروبا للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران. كما يمكن للولايات المتحدة أيضًا تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يعملون مع INSTEX لمساعدة إيران في الوصول إلى الأصول النقدية، وفقًا لمسؤول كبير سابق بالإدارة مطلع على الأمر.

ويشعر مسؤولو إدارة ترمب بالغضب بشكل خاص من رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي كان يسعى إلى اتفاقية تجارة حرة مجددة مع الولايات المتحدة يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في الصراع ضد طهران. كما يمكن للولايات المتحدة أيضًا ممارسة الضغط على جونسون لتخليص بريطانيا من شركة هواوي الصينية في جدول زمني مبكر عما هو قيد الدراسة حاليًا.

وتسعى ألمانيا وفرنسا أيضًا إلى التعاون مع الولايات المتحدة في عدة بنود، بما في ذلك خط أنابيب الطاقة الروسي نورد ستريم 2 المتنازع عليه واتفاقية القوة التابعة للأمم المتحدة في لبنان. ويقال إن فرنسا والولايات المتحدة في "مسار تصادمي" بشأن صفقة لبنان بسبب المطالب الأميركية بتقليص عدد القوات المتمركزة في البلاد والسماح لقوات الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها حزب الله الإيراني.

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ومن غير المرجح أن ينتهي تحالف أوروبا مع إيران في أي وقت قريب. ووقع المفتشون النوويون الدوليون العاملون لدى الأمم المتحدة اتفاقًا جديدًا مع طهران هذا الأسبوع يمنحهم الإذن بزيارة موقعين نوويين متنازع عليهما كانا محظورين منذ فترة طويلة. يؤكد هذا التنازل من جانب إيران على التزام أوروبا المستمر بالاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

وحذر وزير الخارجية مايك بومبيو، خلال تصريحات في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي بعد فشل التصويت في الأمم المتحدة، مجموعة E3 من أن تنازلاتها لإيران تعرض القارة للخطر. وقال بومبيو: "أخبرني أصدقاؤنا في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - مجموعة E3 - جميعهم سرا أنهم لا يريدون رفع حظر الأسلحة أيضًا.. ومع ذلك، فإنهم اليوم، في النهاية، لم يقدموا أي بدائل، ولا خيارات. لم يكن لدى أي بلد سوى الولايات المتحدة الشجاعة والقناعة لتقديم قرار. وبدلاً من ذلك، اختاروا الوقوف إلى جانب آيات الله وأعمالهم التي تعرض شعوب العراق واليمن ولبنان، وسوريا - بل مواطنيهم أيضًا للخطر الإيراني".