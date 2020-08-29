واشنطن تعتقل باحثا صينيا بشأن نقل برامج كمبيوتر لبكين

قالت وزارة العدل الأميركية، السبت، إنه تم اعتقال صيني يعمل باحثا في جامعة كاليفورنيا ووجهت له تهمة تدمير قرص كمبيوتر صلب خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية بشأن احتمال نقله برامج حساسة للصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوان لي (29 عاما) اُعتقل بعد أن شوهد يتلف قرصا صلبا ويلقيه في صندوق للقمامة خارج شقته في يوليو.

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وقالت: "يجري التحقيق مع قوان لاحتمال نقله برامج أميركية حساسة أو بيانات فنية للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بالصين"، ونفيه كذبا صلته بالجيش الصيني في طلبه للحصول على تأشيرة وفي مقابلات مع موظفين اتحاديين.

ولم يذكر البيان متى بدأ التحقيق.

وقال البيان إن قوان مثل لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة ومن المقرر توجيه الاتهامات له في 17 سبتمبر. وتبلغ أقصى عقوبة لجريمة تدمير دليل السجن 20 عاما.