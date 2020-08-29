ترمب: الأشخاص الذين احتجوا في واشنطن كانوا "بلطجية"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، من تظاهروا في واشنطن مساء الخميس أثناء إلقائه كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري من البيت الأبيض بأنهم "بلطجية".

وقال ترمب، في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير، إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض "خرجوا أمام مجموعة من المخربين.. لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه يتطلع إلى رؤية امرأة رئيسة، لكنه لا يريد أن تكون السيناتور كامالا هاريس... أريد أن أرى امرأة رئيسة.. ترمب يمهد لإيفانكا ويهاجم كامالا أميركا

وتظاهر محتجون مناهضون لترمب أمام البيت الأبيض أثناء إلقاء ترمب كلمته وأطلقوا أبواقا كان يمكن للحاضرين في البيت الأبيض سماعها.

وشهدت واشنطن والشوارع القريبة من البيت الأبيض مظاهرات متكررة ضد الشرطة والعنصرية منذ أن قتل رجل شرطة في منيابوليس الرجل الأسود جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبا.

كما شهدت كينوشا بولاية ويسكونسن اضطرابات مدنية وأعمال عنف بعد أن أطلقت الشرطة هناك الرصاص على رجل أسود وأصابته أمام 3 من أولاده.