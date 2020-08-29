ترمب: أكن احتراما كبيرا لـ"صديقي" رئيس وزراء اليابان

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي كان أعلن في وقت سابق عزمه على الاستقالة من منصبه لأسباب صحّية.

وقال الرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في طريق عودته من تجمّع انتخابي في نيوهامبشر: "أريد أن أعبّر عن فائق احترامي لرئيس الوزراء شينزو آبي، وهو صديق عظيم لي".

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وأضاف ترمب، الذي التقى آبي في مناسبات عدّة منذ تسلّمه السلطة عام 2016: "لقد كانت لدينا علاقة رائعة، وأنا أشعر بسوء شديد" حيال قرار آبي الاستقالة.

وأعلن آبي الجمعة أنه يعتزم الاستقالة من المنصب الذي يتولاه منذ مدة قياسية، في خطوة لم تكن متوقعة ستطلق سباقا على القيادة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن آبي في مؤتمر صحافي أنه يعاني نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي الذي أجبره على اختصار ولايته الأولى وقال إنه يشعر بأنه لم يعد قادرا على مواصلة العمل في منصب رئيس الوزراء.