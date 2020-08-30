مساعد بومبيو: دول الخليج ذات سيادة وحرة في قراراتها

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن "دول الخليج ذات سيادة وحرة في قراراتها".

وقال شينكر خلال مؤتمر صحافي في الكويت، الأحد، إن "جاريد كوشنر سيقوم بجولة في المنطقة".

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كما أكد بحث ملف لبنان الذي يواجه تحديات كبيرة، خلال زيارته للكويت، لافتاً إلى أنه سيزور لبنان للبحث في عدد من القضايا.

إيران والسلاح

وأضاف شينكر: "طلبنا تمديد حظر السلاح على إيران"، مشدداً: "خاب ظننا بروسيا والصين ومن موقفهم بتمديد الحظر، وبالتالي سنستخدم كل الطرق لمنع إيران من استخدام الأسلحة".

إلى ذلك لفت إلى أنه "إذا لم يتم تمديد حظر السلاح على إيران فذلك سيكون بمقدرتها على شراء الأسلحة وستكون المنطقة معرضة للتعديل والخطر أكثر مما نراه الآن".

وأكد أنه "من الصعب القدوم إلى المنطقة وعدم التطرق للمواضيع الإقليمية".

لبنان والإصلاحات

يذكر أن شينكر بدأ جولة شرق أوسطية تشمل الكويت وقطر ولبنان، في 28 أغسطس الحالي وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الجمعة.

ومن المقرر أن يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 2 سبتمبر، حيث سيلتقي مع ممثلي المجتمع المدني، ويناقش جهود المساعدة الأميركية في أعقاب انفجار ميناء بيروت يوم 4 أغسطس الحالي.

إلى ذلك سيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين، من أجل الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد، وفق بيان الخارجية.