استطلاع رأي يفجر مفاجأة ويظهر: نقطتين تفصل ترمب عن بايدن

أظهر استطلاع للرأي نشر يوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب تلقى زيادة في التأييد بعد المؤتمر الجمهوري بين الناخبين من أصول إفريقية وشمل الاستطلاع الذي أجرته كلية إيمرسون 1576 ناخبا بين 30 آب/أغسطس و31 آب/أغسطس للتأكد من تأثير المؤتمرين الوطنيين الجمهوري والديموقراطي على الرأي العام.

وتشير نتائج إيمرسون إلى أن ترمب يتخلف الآن عن نائب الرئيس السابق بفارق نقطتين مئويتين (49 في المائة إلى 47 في المائة). وأظهر استطلاع مماثل أجري في تموز/يوليو أن المرشح الديمقراطي كان يتقدم على ترمب بنسبة 50 في المئة إلى 46 في المئة.

وكانت إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة من الاستطلاع زيادة شعبية الرئيس ترمب بين الناخبين السود. وأظهر الاستطلاع أن بايدن حصل على 77 في المئة من التأييد بين السكان، مقارنة بـ 19 في المئة لترمب. وعلى الرغم من أن استطلاع إيمرسون لا يبدو أن لديه بيانات تقيس الدعم بين الناخبين السود في تموز/يوليو، إلا أن استطلاعاً مماثلاً أجرته مؤسسة زغبي أناليتيكس أظهر أن بايدن يتقدم على ترمب بنسبة 77 في المئة مقابل 14 في المئة لدى الناخبين السود.

وإذا كان الاستطلاع دقيقًا ، فإنه يطرح مشكلة كبيرة لبايدن وحزبه للانتقال إلى الانتخابات العامة. ويشير معظم الاستراتيجيين الديمقراطيين إلى تراجع نسبة مشاركة السود بين عامي 2012 و2016 باعتباره السبب الرئيسي لخسارة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات.

وخلال ذلك السباق، حصلت كلينتون على 88٪ من أصوات السود، وفقًا لاستطلاعات الرأي. على الرغم من كونها مثيرة للإعجاب، إلا أن الأرقام كانت أقل بكثير من 93 في المائة التي حصل عليها الرئيس السابق باراك أوباما والذي كان في طريقه لإعادة انتخابه في عام 2012.

ولايات ديموقراطية

وكان التراجع الأكثر أهمية في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن - الولايات التي ذهبت بفارق ضئيل بالنسبة لترمب في تلك الدورة بعد أن كانت ولايات ديموقراطية على المستوى الرئاسي لما يقرب من ثلاثة عقود.

على سبيل المثال، تشير البيانات الواردة من مكتب ميشيغان إلى أن كلينتون حصلت على 75000 صوت وهو أقل مما حصل عليه أوباما في عام 2012. وعلى الرغم من أن كلينتون فازت بالمقاطعة بهامش كبير، إلا أن الانخفاض في الدعم تسبب بخسارة كلينتون الولاية لصالح ترمب - الذي حقق نجاحات قوية مع ناخبي الطبقة العاملة البيض - بأكثر من 10000 صوت.

ويعتقد الكثيرون أنه إذا كان إقبال السود هو نفسه في عام 2016 كما كان في عام 2012، لكانت كلينتون قد فازت بالرئاسة، على الرغم من جاذبية ترمب الشعبوية للبيض ذوي الياقات الزرقاء.

وبالنظر إلى البيانات، بذلت حملة ترمب جهودًا متضافرة لتوسيع الدعم بين المجتمعات الملونة قبل الانتخابات العامة. على هذا النحو ، استثمرت حملة إعادة انتخاب الرئيس موارد كبيرة في التواصل مع الناخبين السود. وخصص الحزب الجمهوري أيضًا جزءًا كبيرًا من الوقت في مؤتمر الترشيح لتسليط الضوء على عمل الإدارة لصالح الأشخاص الملونين.