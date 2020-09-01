تقرير: بايدن يخطط لتخفيف عقوبات إيران وإحياء الاتفاق النووي

كشف "معهد الدفاع عن الديموقراطية" الأميركي أن فريق المرشح الديمقراطي جو بايدن يخطط للتخفيف من العقوبات على إيران لإغرائها بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي مع طهران. وحذر من أن الشهرين المقبلين حاسمين لمنع حدوث ذلك، بحسب ما ورد في مجلة "نيوز ويك" Newsweek.

وأوضح التقرير أن الشهرين المقبلين، قبل انتخابات نوفمبر، هما أمران حاسمان للقتال ضد إيران وطموحاتها النووية والإقليمية، حيث يجب أن تواصل إدارة دونالد ترمب حملتها للضغط الأقصى، مع بناء ضمانات لمنع العودة إلى الاتفاق النووي الخطير.

وتابع التقرير: يجب على الإدارة أن تضع بسرعة في القائمة السوداء القطاع المالي الإيراني وبالتالي طرد البنوك الإيرانية الثلاثة عشر المتبقية من نظام SWIFT للتحويلات المالية. ومن المهم أن يظل بنك واحد على النظام لمعالجة المطالب الإنسانية. هذا الإجراء سيؤدي إلى قطع الأكسجين المالي عن طهران، وسيستمر في تأجيج الاحتجاجات والإضرابات العمالية ضد النظام، وبناء نفوذ للمفاوضات المستقبلية.

كما يجب على الإدارة أيضًا أن تكمل "جدار العقوبات الخاص بالردع السياسي والمالي" من خلال سد الثغرات في نظام العقوبات الأميركي. ويجب أن يشمل ذلك المزيد من العقوبات التي تستهدف دعم النظام للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد. كما يجب على الجمهوريين أيضًا أن يوضحوا، من خلال تمرير قرار من الكونغرس، أن رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن سيكون مؤقتًا، وأن مثل هذه الخطوة لا تغير آراء السوق بشأن السلوك غير المشروع لطهران. كما يجب أن تتوقع الشركات الدولية خسارة استثماراتها في إيران إذا استعاد الجمهوريون السلطة في غضون 4 سنوات وأعادوا جميع العقوبات.

وتابع التقرير: كما يحتاج جدار العقوبات أيضا إلى عنصر دولي. على سبيل المثال في 20 أغسطس، استندت الإدارة الأميركية بشكل صحيح إلى حق أميركا في إعادة فرض عقوبات من جانب واحد على مجلس الأمن. ستمنع هذه العودة المفاجئة انتهاء صلاحية حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر القادم، والحظر الصاروخي في عام 2023، بالإضافة إلى إعادة الحظر المفروض على إنتاج المواد الانشطارية النووية على الأراضي الإيرانية.

ويشير التقرير إلى أن مستشاري بايدن يدرسون الآن كيفية العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كما أنهم يدرسون إمكانية إبرام اتفاق جديد وأكثر شمولاً. وتفكر هذه المقترحات بشكل خاطئ في تخفيف العقوبات مقدمًا لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات لقد كانت تلك فكرة سيئة في عامي 2013 و2015، وستكون كذلك في عام 2021.

ولتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء، من المهم فهم كيفية ارتكابها في المقام الأول.

ففي عام 2012، وصل مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل في زيارة سرية. قال المسؤولون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تزويد إيران بمخرج من المواجهة النووية الجارية في ذلك الوقت. لقد أرادوا عرض تخفيف العقوبات مقابل تنازلات نووية طفيفة. وقد أطلقوا على هذه الإغراءات "إجراءات بناء الثقة"، وهو مفهوم أصبح ضروريًا لنهج إدارة أوباما العام لمفاوضات إيران ويبدو، مرة أخرى، أنه جزء من خطة بايدن المحتملة. وقالوا إذا رفضتها طهران، فسوف تضاعف الولايات المتحدة وشركاؤها العقوبات. لقد حذرت إسرائيل من هذا المنحدر الزلق، وتوقعت أن تكتسب المفاوضات شريان حياة خاصة بهم وأن المفاوضين سيفضلون أي اتفاق على عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق.

وطالب المسؤولون الإسرائيليون بالامتثال الإيراني الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التعليق الكامل للتخصيب وإعادة المعالجة النووية، فضلاً عن الكشف الكامل عن جميع الأنشطة النووية وأنشطة التسليح السابقة. عندها فقط، قال الإسرائيليون، ينبغي مكافأة الجمهورية الإسلامية بتخفيف العقوبات. أصر المسؤولون الأميركيون على أن الصفقة النهائية ستحقق الامتثال الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم وحل جميع الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

لقد تفوق الإيرانيون على المفاوضين الأميركيين، الذين كانوا عازمين على تأمين صفقة قبل انتهاء ولاية باراك أوباما الثانية. ومنحت خطة العمل المشتركة لعام 2013 إيران مليارات الدولارات للجلوس ببساطة على الطاولة، جنبًا إلى جنب مع الاعتراف الصريح وغير المسبوق بحقوق التخصيب الإيرانية التي نفتها العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

لقد ذهبت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 إلى أبعد من ذلك. لقد منح النظام تخفيفاً هائلاً للعقوبات. لقد أعطت الصفقة إيران الحق الفوري في العمل على البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يسهل إخفاؤها. كما منح الجمهورية الإسلامية مزيدًا من الحرية لتطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الوصول إلى الأسلحة الثقيلة، حيث يسقط الحظر المفروض على الأسلحة والصواريخ التقليدية. وستتلقى طهران أيضاً تطبيعاً دبلوماسياً واقتصادياً ونووياً كاملاً دون تحقيق أي من الأهداف التي وعد بها المسؤولون الأميركيون لإسرائيل.

كيف نمنع تكرار هذه الأخطاء؟

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أولاً ، يجب على الولايات المتحدة تعزيز جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد زيارة الأسبوع الماضي إلى طهران من قبل المدير العام للوكالة رافائيل غروسي. وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل مطالبتها بالامتثال الإيراني الكامل للاتفاقيات القائمة، بما في ذلك الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي والذي منح الوكالة حقوق الزيارة في موقعين يُزعم أن الإيرانيين أخفوا فيهما أنشطة نووية غير مشروعة في انتهاك لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات الشاملة.

كما يجب على أجهزة المخابرات للولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الغربية الأخرى أن تواصل الجهود السرية لوقف برنامج إيران النووي غير المشروع وأنشطتها الإرهابية. ومن المهم أن تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل والأطراف الأخرى، التي يُحتمل مشاركتها في ضرب المنشآت النووية الإيرانية والبنية التحتية الصاروخية والعسكرية، بممارسة الضغوط على إيران، فضلاً عن ميلشياتها بالوكالة في المنطقة.

لقد ارتكبت إدارة باراك أوباما خطأ تقييد أيدي أجهزة المخابرات الأميركية والأجنبية، وهذا هو النفوذ الذي يجب أن تستخدمه واشنطن ضد طهران. وفي حالة اكتمال عملية "سناب باك" يجب على الأمم المتحدة إعادة تعيين خط الأساس للمفاوضات المستقبلية مع إيران لتجنب أخطاء خطة العمل الشاملة.