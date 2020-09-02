ترمب: سأفوز على "البليد بايدن" رغم الأكاذيب المستمرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنه سيفوز على منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترمب خلال تصريحات له: "سأفوز على (البليد بايدن) رغم الأكاذيب المستمرة"، مضيفاً: "أميركا ليست بحاجة لشخص (منخفض النشاط) مثل بايدن".

ويظهر الجانب المالي من الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية مدى احتدام المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقد انعكست المخاوف من تقليص دونالد ترمب الفجوة في استطلاعات الرأي مع منافسه جو بايدن على صناديق التبرعات للحزب الديمقراطي. ومن المتوقع أن تكون حملة بايدن قد جمعت أكثر من 300 مليون دولار في شهر أغسطس/آب، متجاوزة الرقم القياسي الشهري السابق للمرشح الديمقراطي، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء.

موضوع يهمك يظهر الجانب المالي من الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية مدى احتدام المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقد انعكست... بعد تقليص ترمب الفرق مع بايدن.. الديمقراطيون يتبرعون بكثافة أميركا

وأكد شخص مطلع على الأرقام للصحيفة أن غالبية ما حصل عليه نائب الرئيس السابق في أغسطس/آب جاء من متبرعين عبر الإنترنت.

ويعتبر أي مبلغ إجمالي للتبرعات يزيد عن 300 مليون دولار رقماً قياسياً لبايدن، كما أنه يتخطى ما جمعه ترمب الشهر السابق. وسيتجاوز هذا المبلغ ما كان يعتبر الرقم القياسي الشهري للتبرعات خلال الانتخابات الأميركية، والبالغ 193 مليون دولار جمعها باراك أوباما في سبتمبر/أيلول 2008.

وفي يوليو/تموز الماضي، جمع ترمب واللجنة الجمهورية الوطنية مبلغ 165 مليون دولار، مقارنةً بـ140 مليون دولار لبايدن. وأشارت الحملات إلى أنه في بداية أغسطس/آب، كان لدى ترمب أكثر من 300 مليون دولار في البنك وكان لدى بايدن 294 مليون دولار.