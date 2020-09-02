واشنطن: لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من حكومة لبنان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس للعربية، مساء الأربعاء، إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وأضافت أورتاغوس أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعمل كالمعتاد مع لبنان، في ظل التهديدات التي يفرضها حزب الله، ودون التعهد بالقيام بإصلاحات بطريقة شفافة.

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ولكنها أردفت قائلة إن أميركا تعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان، وأنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبناني المُكلف مصطفى أديب كان قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، بعد إنهائه إجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعاً، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهداً من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعين.