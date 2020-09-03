بومبيو: منظمة الصحة العالمية تابعة للصين

عادت الاتهامات الأميركية في وجه منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين على خلفية أزمة فيروس كورونا، حيث اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس المنظمة الأممية مجددا بالتبعية للصين، مؤكدا استمرار انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.

موضوع يهمك قال وزير الخزانة الأميركي إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لزعزعة استقرار المنطقة.وأعلنت زارة الخزانة فرض عقوبات... أميركا: إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لزعزعة استقرار المنطقة اقتصاد

وفي منتصف إبريل الماضي، أعلن، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجد.

واتهم ترمب منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين والتستر عن حقائق حول انتشار فيروس كورونا.

ووجّه الرئيس الأميركي لائحة اتهام مطوّلة إلى المنظّمة الأممية، وقال إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء. والمنظمة الأممية فشلت كليا في تقديم معلومات شفافة حول الفيروس".

وتسهم الصين بنحو ‪29‬ مليون دولار في موازنة منظمة الصحة العالمية، فيما تختبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في موازنة المنظمة بنحو ‪58‬ مليون دولار.

كما تعتبر ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا من كبار المساهمين، بمساهمة إجمالية تبلغ ‪44‬ مليون دولار.

إلا أن منظمة الصحة العالمية دافعت عن نفسها وقالت إنها تخوض حربا بالعفل مع كورونا.