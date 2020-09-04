بومبيو: التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن التصويت عبر البريد بكثافة يهدد نزاهة الانتخابات الرئاسية، معرباً عن اعتقاده بأن التصويت عبر البريد سيشكل "خطرا حقيقيا" على نزاهتها.

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وجاءت تصريحات بومبيو خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز"، حيث أبدى نفس مخاوف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التصويت عبر البريد.

ترمب يشكك

وكرر الرئيس الأميركي في الفترة الماضية تشكيكه في أن التصويت عبر البريد بكثافة في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا، قد يفتح الباب أمام تزوير أصوات الناخبين، كما انضم وزير العدل الأميركي ويليام بار إلى ترمب في التشكيك بالتصويت عبر البريد، قائلا إنه قد يعرض الانتخابات للتزوير.

في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن خدمة البريد هي أحد أعمدة الديمقراطية الأميركية الضرورية لتوفير الخدمات المهمة، بما فيها التصويت الغيابي لملايين الأميركيين.