ترمب لقادة إيران: لا تعدموا هذا النجم الرياضي

في تغريدة فاجأت العديد من متابعيه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحق مصارع شاب أدين خلال "أعمال شغب" جرت في جنوب البلاد في صيف 2018، بعد اتهامه بقتل موظف رسمي.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر فجر الجمعة: "علمت أن إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكل ما فعله هو أنه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة".

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

كما أضاف: "أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم".

يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت أفادت في وقت سابق بأن المصارع نويد أفكاري أدين بـ"القتل العمد" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 آب/أغسطس 2018 وقتله.

وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام قريبة من المحافظين الإيرانيين، أن عددا من المباني الدينية تعرض لهجمات خلال هذه الاضطرابات.

اعترافات تحت التعذيب

يذكر أن قضية أفكاري شغلت الشارع الإيراني، ومئات الناشطين خلال الأيام الماضية، وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحافية نشرت في الخارج، أن إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

كما حصدت قضيته على إنستغرام دعم شخصيات إيرانية وأجنبية عدة طالبت بإلغاء العقوبة التي صدرت بحقه.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية التي أعلنت نبأ صدور الحكم على أفكاري، عن محاميه حسن يونسي قوله: إنه تمت المصادقة على الحكم الصادر على موكله، لذلك لا يمكن أن يجري استئناف. وأضافت أن المحامي تقدم مع ذلك بطلب استئناف أمام المحكمة نفسها بهدف الحصول على محاكمة جديدة استنادا إلى معلومات جديدة أُحيلت إلى المحكمة.

ودان يونسي في تغريدة على تويتر الحكم الذي صدر في غياب أدلة، على حد قوله.

يشار إلى أن إيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقل عن 251 مداناً، هي الدولة الثانية في العالم، بعد الصين، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.