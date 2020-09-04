تويتر والرئيس ثانية.. علامة تنبيه على تغريدة لترمب

عادت المناكفات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومواقع التواصل، فقد أعلن تويتر وفيسبوك أنهما وضعا علامة تنبيه على تغريدتين لترمب حول التصويت في الانتخابات الأميركية، في أحدث محاولة من قبل الشركتين لكبح ما تصفانه بالمعلومات المضللة.

Based on the massive number of Unsolicited & Solicited Ballots that will be sent to potential Voters for the upcoming 2020 Election, & in order for you to MAKE SURE YOUR VOTE COUNTS & IS COUNTED, SIGN & MAIL IN your Ballot as EARLY as possible. On Election Day, or Early Voting,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

وأوضح العصفور الأزرق في تعليق على التغريدتين أمس، أنه لن يحذفهما ولكنه ينبه إلى معارضتهما لقواعد الموقع في ما يتعلق بالانتخابات.

كما أشار إلى أن مستخدمي الموقع بإمكانهم اقتباس التغريدتين المعنيتين، غير أنهم لن يتمكنوا من وضع إعجاب، أو الرد، أو إعادة نشرهما.

أتى ذلك، بعد أن اقترح الرئيس الجمهوري صباح أمس الخميس، أن يصوت الناس شخصيًا وكذلك عبر البريد الإلكتروني "للتأكد من أن صوتك الثمين قد تم حسابه"، بما فهم بأنه دعوة للتصويت مرتين، وهو أمر غير قانوني.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها تويتر علامة تنبيه على تغريدات لترمب، فقد تكررت مرارا خلال الأشهر الماضية.

ففي مايو الماضي، وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا حول منصات التواصل الاجتماعي يحد من حصانتها، وذلك بعدما عمد تويتر في سابقة من نوعها إلى إدراج اثنتين من تغريدات ترمب في خانة الأخبار المضلّلة.

ظلال من الشك

وكان ترمب ألقى منذ أشهر ظلالاً من الشك على حسن سير الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، لا سيما عبر نظام التصويت بالبريد، الذي يرفضه.

فمنذ أشهر عديدة يبدي سيد البيت الأبيض شكوكاً متزايدة بشأن نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، ويؤكد أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.