ميلانيا ترمب تدافع عن زوجها: هذه ليست صحافة بل انحياز

دافعت ميلانيا ترمب، الجمعة، عن زوجها الرئيس دونالد ترمب بعد معلومات أفادت أنه وصف جنودا من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) سقطوا في الحرب العالمية الأولى ودفنوا في مقبرة قرب باريس، بأنهم "فاشلون" و"حمقى"، مؤكدة أن ذلك غير صحيح.

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ورفضت السيدة الأميركية الأولى في تصريحات نادرة، الاتهامات التي ذكرت في مقالة نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك"، معتبرة أنها "غير صحيحة".

وكتبت في تغريدة: "أصبح الزمن خطيرا للغاية عندما يتم تصديق مصادر مجهولة دون غيرها، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة بل انحياز. ولا تخدم شعب أمتنا العظيمة".

.@TheAtlantic story is not true. It has become a very dangerous time when anonymous sources are believed above all else, & no one knows their motivation. This is not journalism - It is activism. And it is a disservice to the people of our great nation. — Melania Trump (@FLOTUS) September 4, 2020

وذكرت مجلة "ذي اتلانتيك"، الخميس، نقلا عن أربعة مصادر لم تحددها قالت إنها مطلعة على المحادثات، أن الرئيس الأميركي وصف جنود المارينز الأميركيين المدفونين في مقبرة تعود للحرب العالمية الأولى في فرنسا بأنهم "فاشلون" وحمقى" لأنهم قتلوا في المعارك.

ولدى زيارته فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بمناسبة مئوية انتهاء الحرب العالمية، لم يزر ترمب المقبرة الأميركية في ايسن مارن قرب باريس كما كان مقررا، بسبب رداءة الطقس الذي حال دون إقلاع مروحيته كما أعلن رسميا، لكن المجلة شككت بتلك الرواية.

بدوره، رد ترمب وشكر زوجته وقال "شكرا سيدتنا الأولى الرائعة"، ثم رد بسلسلة تغريدات دافع فيها عن نفسه.

Thank you to our wonderful First Lady! https://t.co/NSrfVgvbMF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2020

وكتب: "ذي اتلانتيك تحتضر مثل معظم المجلات، لذا يختلقون قصة مزورة من أجل كسب بعض الاهتمام".

وزاد من هجومه على التقرير الذي وصفه بـ"المشين" خلال تصريحات لصحافيين في البيت الأبيض.