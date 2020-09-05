ترمب يعلق على تسميم نافالني.. "سأغضب جداً"

بعد حسم جازم من قبل حلف شمال الأطلسي بأن المعارض الروسي الشهير وألد أعداء الرئيس فلاديمير بوتين، سمم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لم يرَ أي أدلة حتى الآن على تسميم أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنه ليس لديه سبب للتشكيك في ما قالته برلين التي تؤكد من جهتها أن لديها "أدلة قاطعة" في هذه القضية، مؤكدا أنه في حال ثبت الأمر سيكون غاضبا جداً، بحسب تعبيره.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مساء الجمعة: "لا أعرف ما حدث تحديدًا. أعتقد أنه أمر مأساوي، إنه فظيع، وينبغي ألا يحدث".

موضوع يهمك بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية أن المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب الشهير نوفيتشوك، وهو ما... يتسلل إلى أعصابك ويشلك.. تعرف إلى غاز نوفيتشوك علم

كما أضاف "لم نرَ حتى الآن أي دليل" على تسميم نافالني، متعهّدًا في الوقت نفسه بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدية بالغة.

ومعلقاً على أدلة المحققين الألمان في هذا الإطار، قال "لم نرَ ذلك بأنفسنا".

"سأكون غاضباً جداً"

إلى ذلك، أوضح أنه سمع أن ألمانيا توصّلت إلى أن نافالني تسمّم بغاز الأعصاب القاتل نوفيتشوك. وأضاف "سأكون غاضبًا جدًا إذا كان هذا هو الحال".

لكنه لم يحدد الإجراء الذي سيتّخذه إذا ما اقتنع بأن الخصم السياسي الأكثر قوةً للرئيس فلاديمير بوتين كان ضحيّة مؤامرة قتل.

إلا أنه ذكّر بأنه كان "إلى حد بعيد أشد صرامة مع روسيا من أي أحد آخر".

"الشيء الأهم"

من جهة ثانية، اعتبر ترمب أن المفاوضات حول الأسلحة النوويّة الجارية مع موسكو، هي أكثر أهمية من أي قضية أخرى، قائلا "إنه الشيء الأهمّ".

يشار إلى أن فرنسا وألمانيا طالبتا مجدّداً روسيا أمس الجمعة بتفسيرات بشأن تسميم نافالني. كما طالبتا بـ"تحديد" هوية المسؤولين عن الهجوم و"إحالتهم على العدالة".

وأصر وزيرا خارجيّة البلدين، جان-إيف لودريان وهايكو ماس، في بيان مشترك على أنه "يجب تحديد هوية المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وإحالتهم على العدالة".

وطلبت فرنسا وألمانيا بالفعل من موسكو إلقاء الضوء الكامل على هذه القضيّة التي حازت اهتمامًا بالغًا في أوروبا وأدت إلى توتر جديد مع موسكو.

وشددت العاصمتان لهجتهما قليلاً بينما لم تبد روسيا متأثّرة بالاتّهامات الغربية، واكتفت بالتشكيك في رواية استخدام سمّ. وقال الوزيران إن هذا الهجوم على شخصيات من المعارضة الروسية هو "للأسف ليس عملاً منعزلاً"، وشجبا الاستخدام المفترض لمركب نوفيتشوك المحظور بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة الكيميائية.



بدوره، طلب الناتو من موسكو تقديم معلومات حول غاز الأعصاب هذا، وتفسيرات بشأن تسميم المعارض الروسي.