بايدن يعلن فريقه الانتقالي.. اشتراكيون وعناصر سابقون بإدارة أوباما

أضاف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن العديد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما بالإضافة إلى المرشح الرئاسي بيت بوتيجيج إلى فريقه الانتقالي.

وفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، تنضم مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس ونائبة المدعي العام السابقة سالي ييتس إلى الفريق الانتقالي. وبحسب ما ورد، فإن حاكم ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام وجيف زينتس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس السابق أوباما، سينضمان أيضًا إلى الفريق الانتقالي كرئيسين مشاركين.

كما ورد أن مستشارة حملة بايدن أنيتا دن، والنائب سيدريك ريتشموند (ديمقراطي عن ولاية لوس أنجلوس) والجراح العام السابق فيفيك مورثي سينضمون أيضًا إلى الفريق الانتقالي. ومن بين أعضاء المرحلة الانتقالية الآخرين توني ألين، رئيس جامعة ولاية ديلاوير، وتيريزا روميرو، رئيسة اتحاد عمال المزارع.

وقال السناتور الديمقراطي السابق تيد كوفمان الذي يقود الفريق الانتقالي لرويترز "نستعد لهذا التحول وسط خلفية أزمة صحية عالمية واقتصاد متعثر.. هذا انتقال لا مثيل له، والفريق الذي يتم تجميعه سيساعد جو بايدن على مواجهة التحديات الملحة التي تواجه بلدنا في اليوم الأول."

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وخلال الصيف، أعلن بايدن عن بعض أعضاء الفريق الانتقالي، بما في ذلك يوهانس أبراهام ، الذي شغل عدة مناصب عليا في إدارة أوباما، وأفريل هينز، النائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية.

وغوتام راغافان والنائبة براميلا جايابال (ديموقراطية - واشنطن) التي أيدت السناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية، هو أيضًا عضو في الفريق الانتقالي. كما قام بايدن بتعيين جولي سيجل، التي عملت كمستشار قانوني رفيع للسناتور إليزابيث وارين.