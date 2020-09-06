عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

بايدن يعلن فريقه الانتقالي.. اشتراكيون وعناصر سابقون بإدارة أوباما

المصدر: بندر الدوشي - واشنطن 
جو بايدن و نائبته كاملا هاريس
رابط مختصر

أضاف المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن العديد من المسؤولين السابقين في إدارة أوباما بالإضافة إلى المرشح الرئاسي بيت بوتيجيج إلى فريقه الانتقالي.

بيت بوتيجيج بيت بوتيجيج

وفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، تنضم مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس ونائبة المدعي العام السابقة سالي ييتس إلى الفريق الانتقالي. وبحسب ما ورد، فإن حاكم ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام وجيف زينتس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس السابق أوباما، سينضمان أيضًا إلى الفريق الانتقالي كرئيسين مشاركين.

سوزان رايس سوزان رايس

كما ورد أن مستشارة حملة بايدن أنيتا دن، والنائب سيدريك ريتشموند (ديمقراطي عن ولاية لوس أنجلوس) والجراح العام السابق فيفيك مورثي سينضمون أيضًا إلى الفريق الانتقالي. ومن بين أعضاء المرحلة الانتقالية الآخرين توني ألين، رئيس جامعة ولاية ديلاوير، وتيريزا روميرو، رئيسة اتحاد عمال المزارع.

وقال السناتور الديمقراطي السابق تيد كوفمان الذي يقود الفريق الانتقالي لرويترز "نستعد لهذا التحول وسط خلفية أزمة صحية عالمية واقتصاد متعثر.. هذا انتقال لا مثيل له، والفريق الذي يتم تجميعه سيساعد جو بايدن على مواجهة التحديات الملحة التي تواجه بلدنا في اليوم الأول."

موضوع يهمك
?
أكدت العمليات المشتركة في العراق، أنها لن تتهاون مع الانفلات الأمني وانتشار السلاح الخارج عن سلطة الدولة.ونقلت وكالة...

الجيش العراقي: لا تهاون مع السلاح الخارج عن سلطة الدولة الجيش العراقي: لا تهاون مع السلاح الخارج عن سلطة الدولة العراق

وخلال الصيف، أعلن بايدن عن بعض أعضاء الفريق الانتقالي، بما في ذلك يوهانس أبراهام ، الذي شغل عدة مناصب عليا في إدارة أوباما، وأفريل هينز، النائب السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية.

وغوتام راغافان والنائبة براميلا جايابال (ديموقراطية - واشنطن) التي أيدت السناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية، هو أيضًا عضو في الفريق الانتقالي. كما قام بايدن بتعيين جولي سيجل، التي عملت كمستشار قانوني رفيع للسناتور إليزابيث وارين.

كلمات دالّة

#الانتخابات الأميركية, #جو_بايدن, #جو بايدن

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر