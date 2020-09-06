زعيم الأغلبية لا يتفق ومخاوف ترمب بشأن التصويت عبر البريد

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل إنه لا ينبغي على الأميركيين القلق بشأن فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. وأكد الجمهوري من ولاية كنتاكي يوم الجمعة أن للناخبين خيارات متعددة.



وأضاف: "لا أعتقد أن الناس يجب أن يقلقوا بشأن عدم احتساب أصواتهم. وأنا أشجعهم: لديهم ثلاثة خيارات في كنتاكي. يمكنك التصويت مبكرًا، يمكنك التصويت في يوم الانتخابات، أو يمكنك تركها في البريد". وتابع ماكونيل: "لذلك أود أن أشجع الناس على عدم القلق بشأن عدم احتساب صوتك. اختر الخيار الأفضل لك، لكن تأكد من التصويت".

وأصبح التصويت عبر البريد قضية سياسية مثيرة للجدل خلال الشهرين الماضيين. وهاجم الرئيس دونالد ترمب التصويت عبر البريد باعتباره مليئًا بالاحتيال، إضافة غلى مخاوف متزايدة بشأن قدرة خدمة البريد الأميركية على التعامل مع العدد القياسي المتوقع من بطاقات الاقتراع بالبريد.

ورغم أن التوصيل يختلف حسب الولاية - حيث تقوم بعض المراكز بإرسال بطاقات الاقتراع إلى كل مقيم مسجل بينما تطلب مراكز أخرى من الناخبين طلب بطاقات الاقتراع- إلا أن دائرة البريد تواجه أسئلة خطيرة حول قدرتها على تسليم أوراق الاقتراع في الوقت المحدد.

وفي يوليو/تموز، قيل إن المستشار العام للخدمات البريدية توماس مارشال أخبر أحد كبار مسؤولي الانتخابات في ميشيغن عن "خطر كبير من أن الناخب لن يكون لديه الوقت الكافي لإكمال وإعادة بطاقة الاقتراع المكتملة إلى مسؤولي الانتخابات في الوقت المناسب".

وتعاني الخدمة البريدية الوطنية من اضطرابات طويلة وأعلنت الشهر الماضي أنها خسرت 2.2 مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط. وفي حين أن مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي لم ينكر أن الموارد المالية للشركة في وضع سيئ، الا أنه وعد "بقدرة كبيرة على تسليم جميع بطاقات البريد الانتخابي بأمان وفي الوقت المحدد" حتى مع الزيادة الكبيرة في بطاقات الاقتراع عبر البريد المتوقعة بسبب مخاوف فيروس كورونا.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، أكد ماكونيل يوم الجمعة أن خدمة البريد "يمكنها التعامل مع هذا".

ولم يشاطر الرئيس دونالد ترمب هذه الثقة وقال لحشد في بنسلفانيا الخميس أن يصوتوا مرتين للتأكد من حصولهم على أصواتهم.

وقال ماكونيل، المرشح لإعادة انتخابه هذا العام، إنه يؤيد منح الوكالة 10 مليارات دولار إضافية لضمان التعامل مع عمليات التسليم المتعلقة بالانتخابات بشكل صحيح.

واقترح الديمقراطيون منح الخدمة البريدية 25 مليار دولار للتعامل مع الانتخابات عبر البريد.