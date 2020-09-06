واجهت محتجين غاضبين ورفضت رفع يدها.. امرأة أميركية تروي

واجهت لورانس فيكتور موقفا صعبا لا يتمناه أي إنسان، عندما تجمع عليها عشرات المحتجين الغاضبين أثناء تواجدها في أحد مطاعم واشنطن العاصمة. ورغم ضغوط المحتجين وصراخهم عليها لرفع يدها تأييدا لحركتهم، رفضت رفع يدها وأصرت على موقفها في مقطع فيديو شوهد أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وتروي قصتها في مقال في واشنطن بوست بالقول: "لماذا لم أرفع قبضتي؟ في الأسبوع الماضي، خرجت لتناول العشاء في العاصمة مع صديق. بينما كنا نجلس في الخارج في مطعم في الحي، أحاطت مجموعة من المتظاهرين بطاولتنا وطالبت برفع قبضتي لدعم حركة Black Lives Matter.

وتضيف لقد شاركت في مسيرات متكررة في الأشهر العديدة الماضية لدعم قضيتهم، لكنني رفضت مطالبهم. لقد انتهى هذا التفاعل في فيديو فيروسي انتشر على نطاق واسع وتمت مشاهدته في غضون 48 ساعة أكثر من 12 مليون مرة.

وتابعت: "لقد كانت معظم ردود الفعل على الفيديو إيجابية بالنسبة لي، حيث أثنى الكثيرون علي لعدم الاستسلام للجمهور الغاضب. وتابعت بعد أن رأيت رد الفعل على الفيديو ، لدي بعض الأفكار لمشاركتها".

وقالت: "أولاً، دعونا لا نغفل عن الحادث الأساسي الذي أدى إلى الاحتجاج: في اليوم السابق ، أصيب رجل أسود وجاكوب بليك سبع مرات في ظهره من قبل ضابط شرطة في كينوشا، ويسكونسن. أصيب بليك بالشلل، وربما بشكل دائم، من الخصر إلى الأسفل".

وأوضحت أنه "مهما حاولت التوفيق بين الروايات المتضاربة عن المواجهة، ما كان ينبغي أن تحدث سبع رصاصات في الخلف. حدثت العديد من عمليات إطلاق النار المماثلة في أماكن أخرى ولم يكن يجب أن تحدث".

وأكملت حديثها بالقول: "ثانيًا، ليس من المقبول أبدًا إكراه الناس على المشاركة؛ هذا مجرد تنمر. لكي نكون واضحين. ورغبتي هي ببساطة أن أرى الطاقة الحيوية التي يولدها الغضب لتُوجَّه بفعالية لإحداث تغيير مهم ودائم".

"حياة السود مهمة"

وتابعت "عندما اقترب المتظاهرون من على طاولتنا ، لم أر أي لافتات احتجاج. سألت من هم ولماذا يسيرون. لم يجبني أحد. لم يكن هذا احتجاجكم المعتاد على "حياة السود مهمة" ، أو أي احتجاج آخر حضرته. ويسعد المتظاهرون عادة بإخبارك عن مهمتهم".

وأشارت إلى أنه و"عندما احتشدوا حول طاولتي وبدأوا في المطالبة برفع قبضة يدي، كان إصرارهم على المشاركة فيه شيء لم أفهمه هو ما دفعني إلى عدم رفع يدي. وفي الماضي، كنت سأفعل الشيء نفسه حتى لو كان واضحًا تمامًا بالنسبة لي من هم وما الذي يمثلونه. إذا كنت تريد دعمي، فاطلبها مني بحرية. هذا ما نفعله في بلادنا الديمقراطية".

وأوضحت أن "فيديو الاحتجاج هو لقطة سريعة أكثر من كونها قصة كاملة. وأهم شيء لا تراه هو ما حدث بعد ذلك. ظلت غرائزي تخبرني أن هذا لم يكن حشدًا يميل إلى إدامة العنف بمزيد من العنف. لم يكونوا سعداء بي، لكنني لم أتأذ بأي شكل من الأشكال".

وختمت بالقول: "لقد شاركت بنشاط في الاحتجاجات منذ هذا الحدث. لم أجرب شيئًا قسريًا من زملائي المحتجين ولا تجاه المتفرجين. إنني أؤيد بشدة حركة "حياة السود مهمة". ومع ذلك، أنا أؤيد أيضًا اختيار الفرد للمشاركة في الاحتجاج من عدمه.