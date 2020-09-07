كامالا هاريس ترجح خسارة بايدن للانتخابات.. لهذا السبب

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السيناتور كامالا هاريس في مقابلة يوم الأحد على CNN، إن التدخل الروسي في الانتخابات قد يتسبب في خسارة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن انتخابات 2020.

وسألتها المذيعة دانا باش قائلة "أريد أن أسأل عن روسيا. لقد صدرت تحذيرات من جهات أمنية من أن روسيا تحاول تضخيم الادعاءات بأن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق في التصويت وتقويض ثقة الجمهور في الانتخابات المقبلة. هل أنت قلقة من أن التدخل الروسي قد يكلفك الانتخابات؟".

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وردت هاريس بالقول "أنا واضحة. روسيا تدخلت في انتخاب رئيس الولايات المتحدة في عام 2016. وأنا عضو في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ. لقد نشرنا تقارير مفصلة حول ما نعتقد أنه حدث بالضبط. وأعتقد أنه سيكون هناك تدخل أجنبي في انتخابات 2020، وأن روسيا ستكون في مقدمة الصف".

فأعقبتها المذيعة بسؤال آخر: "هل سيكلفكم ذلك البيت الأبيض؟" لترد هاريس: "من الناحية النظرية، بالطبع، نعم". وأضافت: "لدينا قمع كلاسيكي للناخبين، لدينا ما حدث في عام 2016، وهو تدخل خارجي، لدينا رئيس يحاول إقناع الشعب الأميركي بعدم الإيمان بنزاهة نظامنا الانتخابي والتنازل عن اعتقاده بأن صوته سوف يحسب بالفعل. كل هذه الأشياء تلعب دورها، وأنا واقعية للغاية، وجو (بايدن) واقعي للغاية، حتى نتمكن من الفوز سيكون هناك العديد من العقبات التي يضعها الناس عمدًا أمام قدرة الأميركيين على التصويت".