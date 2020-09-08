لأول مرة.. بايدن يدين حركة أنتيفا المتطرفة

دان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن لأول مرة حركة أنتيفا اليسارية المتطرفة في مقابلة يوم الاثنين، قائلاً إنه يدين "العنف بغض النظر عن هويته".

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وناقش بايدن حركة اليسار المتطرف التي تكرس العنف من خلال أعمال الشغب في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مقابلة على WGAL News 8 ، قائلاً إنه لم يلتزم الصمت بشأن هذه القضية.

وأضاف لقد أدنت العنف في جميع المجالات". لكن لم يدن الرئيس ترمب حتى الآن خروج اليمين المتطرف واستخدام العنف".

وسألته المذيعة "هل تدين أنتيفا". أجاب: "نعم أفعل".. أدين العنف بغض النظر عن هويته".

لكن بايدن لم يتحدث عن دعم نائبته السناتور الديمقراطية كامالا هاريس لمؤسسة نجحت في إنقاذ مثيري الشغب من السجن.

وقال المرشح الديمقراطي في أواخر أغسطس إن "الاحتجاج على الوحشية حق وضروري للغاية"، ولكن "حرق المجتمعات ليس احتجاجًا ، بل عنف لا داعي له"، وتابع "العنف الذي يعرض الأرواح للخطر، والعنف الذي يؤذي الشركات ويغلق الأعمال التي تخدم المجتمع.. خطأ".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في استعادة الأمن والنظام بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا وأن بايدن في المؤتمر الديموقراطي تجاهل القضية تماما وهو ما وضعه عرضة لانتقادات حادة من قبل المستقلين.