ترمب: لن يتم تمديد مهلة وقف تطبيق تيك توك في أميركا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الموعد النهائي المحدد لشركة "ByteDance" الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ثابت ولن يتغير.

وقال ترمب للصحافيين: "إما سيغلق أو سيبيعونه، لن يكون هناك تمديد للموعد النهائي لتيك توك".

وكانت شركة "ByteDance" المالكة للتطبيق، تتطلع إلى اختيار مشتر حتى تتمكن من إبرام صفقة بحلول منتصف سبتمبر، والامتثال لأمر ترمب بتصفية أصول "تيك توك".

اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

وحول اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي أشار ترمب في المؤتمر الصحافي إلى أن بعض الدول الأخرى قد تنضم لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن عنه مؤخراً بين البلدين.

وسيستضيف ترمب مراسم توقيع الاتفاق في 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، ذهب ترمب أبعد مما قاله مسؤول أميركي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترمب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

بايدن يستغل كورونا

فيما اتهم ترمب في المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس في البيت الأبيض، منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن بأنه يستغل أزمة فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سياسية، حيث بدأ حديثه في المؤتمر الصحافي بالإشارة إلى أداء إداراته الذي وصفه بالرائع في التعامل مع جائحة كورونا.

موضوع يهمك مع وصوله الأربعاء إلى الإمارات في ختام جولة أوسطية بدأها الاثنين، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تثمينه... بومبيو: اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة نحو السلام بالمنطقة أميركا

وحذر ترمب من أنه في حالة انتخاب جو بايدن في نوفمبر، فسوف "يغلق الدولة بأكملها" قائلا: "بايدن سيغلق البلاد ويوقف الاقتصاد مرة أخرى.. وموقفنا لا يستدعي ذلك".

وقال ترمب إن الولايات المتحدة "تقترب من التخلص من أزمة فيروس كورونا حتى مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في البلاد، فوفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مات بالفعل ما لا يقل عن 191،536 أميركيا بسبب الفيروس.

كما قارن الرئيس بشكل إيجابي بين استجابة الولايات المتحدة لفيروس كورونا واستجابة الدول الأوروبية ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل تفوقها بكثير على حلفائها الأوروبيين من حيث عدد الوفيات اليومية.