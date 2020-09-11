ترمب أمام تجمع في ميتشغان: بايدن أسوأ مرشح رئاسي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن نائب الرئيس السابق جو بايدن أسوأ مرشح رئاسي في تاريخ السياسة.

وأضاف ترمب: "يسعدني أن أواجه أسوأ مرشح رئاسي في تاريخ السياسة الرئاسية. أنا أؤمن بذلك حقًا".

وحث ترمب ناخبي ميتشغان على الخروج والتصويت له في الانتخابات المقبلة. وقال: "هل يمكنك أن تتخيل لو خسرت أمام أسوأ مرشح على الإطلاق. لا تفعلوا ذلك بي، ميتشغان".

وروى ترمب أن زوجته ميلانيا ترمب عندما شاهدت بايدن يتنافس في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين قالت إنه "أمر محزن للغاية".

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وأشار ترمب إلى أن بايدن دعم سياسات مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) ، كما سمح للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

كما حذر الرئيس الأميركي من أن بايدن سيرفع تعريفاته الاقتصادية عن الصين. وتابع: "إذا تم انتخاب بايدن، فإن الصين ستمتلك أميركا".