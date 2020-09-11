رغم تقدم بايدن.. أغلبية الناخبين يعتقدون أن ترمب سينتصر

أظهر استطلاع وطني جديد أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحتفظ بتقدمه على الرئيس دونالد ترمب، ولكن استطلاع الرأي العام يشير أيضاً إلى أن المزيد من الناخبين يعتقدون أن ترمب سيفوز في الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد استطلاع جامعة مونموث الذي صدر الخميس، أن غالبية الناخبين يعتقدون أن هناك ما يسمى ناخبي ترمب السريين في مجتمعاتهم المحلية، وهم يحافظون على تفضيلهم الانتخابي لأنفسهم.

ووفقًا للاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر، يتفوق نائب الرئيس السابق والمنافس الديمقراطي بايدن على ترمب بنسبة 51% - 44% بين الناخبين المحتملين، ويتفوق بنسبة 51% - 42% على الرئيس بين مجموعة واسعة من الناخبين المسجلين.

وحصل كل من مرشح الحزب التحرري جو جيرجينسن، ومرشح حزب الخضر هووي هوكينز على 2% بين الناخبين المسجلين و1% بين الناخبين المحتملين.

ويشير متوسط ​​جميع الاستطلاعات الوطنية الأخيرة في سباق البيت الأبيض التي جمعتها Real Clear Politics إلى تقدم بايدن على الرئيس بـ7.5 نقطة.

وأظهر متوسط ​​Real Clear Politics للاستطلاعات الوطنية في هذا التاريخ قبل 4 سنوات، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2016 هيلاري كلينتون تقدمت على ترمب بـ2.7 نقطة، وانتهى بها الأمر بالفوز في التصويت الشعبي الوطني بنسبة 2%، لكن ترمب تفوق على كلينتون في العديد من الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، مما ساعده على هزيمتها في الهيئة الانتخابية الحاسمة للفوز بالبيت الأبيض.

ويشير استطلاع مونماوث الجديد إلى أن حوالي 6 من كل 10 ناخبين يثقون بأن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر ستجري بشكل عادل ودقيق، لكن 37% لا يثقون في كيفية إجراء الانتخابات. ويشير الاستطلاع إلى أن مؤيدي بايدن أكثر ثقة من أنصار ترمب في نزاهة الانتخابات ودقتها.

وأظهر الاستطلاع أن عددا كبيرا من الناخبين يثقون بأن ترمب سيفوز في الانتخابات الرئاسية بهامش 48% -43%.

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وذكر 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن هناك ناخبين في مجتمعهم يدعمون ترمب سرا، بينما يعتقد 3 من كل 10 فقط أن هناك داعمين سريين لبايدن في مجتمعهم.

وقال موراي "اعتقاد الناخبين بوجود أصوات سرية لترمب هو ظاهرة حقيقية للغاية نحتاج إلى الاعتراف بها".

واستخدم استطلاع جامعة مونماوث الهاتف لاستبيان 758 ناخبًا مسجلاً على مستوى البلاد. وبلغ هامش الخطأ الإجمالي لأخذ العينات في المسح 3.6 نقطة مئوية.