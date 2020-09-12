بحال انتصاره.. ترمب يهدد بسحق أعمال الشغب ليلة الانتخابات

هدد الرئيس دونالد ترمب بـ "إخماد الشغب بسرعة كبيرة" في حال اندلاع أعمال شغب ليلة الانتخابات إذا نزل الديمقراطيون الخاسرون إلى الشوارع في أعقاب فوزه المحتمل.

وجاءت تصريحات الرئيس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" المقرر بثها اليوم السبت، حيث سُئل كيف سيرد على حوادث الشغب في حال إعلان فوزه يوم 3 نوفمبر.

ورد قائلا: "سوف نواجههم بسرعة كبيرة إذا فعلوا ذلك. لدينا الحق في القيام بذلك". وقال ترمب "لدينا القوة للقيام بذلك، إذا أردنا". وأضاف: "انظر، هذا يسمى تمردا. نحن فقط نرسل قوات ونقوم بذلك بسهولة شديدة، أعني أن الأمر سهل للغاية. أفضل عدم القيام بذلك لأنه لا يوجد سبب لذلك، ولكن إذا كان علينا القيام بذلك، فسنقوم بذلك في غضون دقائق".

وتعرض ترمب لانتقادات من الحزبين في يونيو/ حزيران بعد أن أطلق ضباط الشرطة وقوات الحرس الوطني الرصاص المطاطي لإجبار المتظاهرين السلميين على الخروج من ساحة لافاييت خارج البيت الأبيض.

وسمح توغل مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين ضد المتظاهرين للرئيس وكبار مساعدي البيت الأبيض وكبار مسؤولي الإدارة بالسير عبر الشارع إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية التاريخية، حيث وقف ترمب لالتقاط صورة سياسية.

ووسط مظاهرات حاشدة أخرى هذا الصيف ضد مزاعم وحشية الشرطة والظلم العنصري، واجه ترمب مزيدًا من التدقيق بسبب معاملته للمتظاهرين، وفي بعض الأحيان التدخل الفيدرالي غير المرغوب فيه.

ومع تصعيد الحملة الانتخابية العامة، سعى ترمب إلى تسليط الضوء على أعمال النهب وأعمال الشغب التي صاحبت الاحتجاجات على مستوى البلاد، بينما قال إن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سيسمح باستمرار الاضطرابات.

وليس من الواضح ما إذا كانت ستكون هناك أعمال شغب ليلة الانتخابات أو ما إذا كان سيتم إعلان الفائز بسباق البيت الأبيض في الساعات التي تلي إغلاق صناديق الاقتراع، بسبب التوسع الكبير في التصويت عبر البريد وسط جائحة فيروس كورونا.

التصويت عبر البريد

وأعرب ترمب عن معارضته الصريحة للتصويت عبر البريد، مؤكداً أن ممارسة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق للناخبين، وستؤدي إلى نتائج انتخابية غير مواتية للجمهوريين.

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ويقر الخبراء بوجود بعض مخاطر الاحتيال المرتفعة قليلاً المرتبطة بالتصويت عبر البريد مقارنةً بالتصويت الشخصي، ولكن فقط عندما لا تكون التدابير الأمنية المناسبة في مكانها الصحيح. ووجدت دراسة حديثة أن التصويت عن طريق البريد لا يفيد طرفًا على الآخر.

ومع ذلك، هدد ترمب الشهر الماضي بأنه سيأمر مسؤولي إنفاذ القانون بالتوجه إلى مراكز الاقتراع في محاولة لردع أي نشاط غير قانوني في يوم الانتخابات. وقال ترمب لفوكس نيوز: "سيكون لدينا كل شيء. سيكون لدينا عمدة، وسيكون لدينا إنفاذ القانون، ونأمل أن يكون لدينا محامون أميركيون، وسيكون لدينا الجميع والمدعون العامون".

وأصر رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز ، على أن ترمب لم يكن يدعو إلى شكل من أشكال قمع الناخبين، وجادل المدعي العام ويليام بار بأن إرسال وكلاء فيدراليين إلى مواقع الاقتراع سيكون قانونيًا إذا كانوا يستجيبون لـ "تهديد إجرامي معين".

وقال بار إن وزارة العدل نشرت مسؤولين "لفرض الحقوق المدنية، وللتأكد من أن الناس لم يتعرضوا للمضايقة ولم يكن هناك قمع للتصويت ضد الأميركيين من أصل إفريقي".