بسبب الوباء.. ولاية نيفادا توجه تحذيرا قبل تجمع لترمب

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد المقبل أول مهرجان انتخابي سيجري بأكمله في الداخل منذ أشهر، لكن السلطات المحلية حذرت من أن هذا التجمع قد يشكل مخالفة للتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19 نظرا إلى المقياس المسموح به.

وأثار التجمع المقرر عقده الأحد في مدينة هندرسون بولاية نيفادا، غضب السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المناسبة التي سيشارك فيها أكثر من خمسين شخصًا غير مسموح بها بسبب انتشار الوباء.

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كما ذكرت المتحدثة باسم المدينة كاثلين ريتشاردز في بيان "وجهت بلدة هندرسون رسالة رسمية وتحذيرًا شفهيًا إلى منظم الحدث وأوضحت أنه بشكله المقرر، ينتهك بشكل مباشر إرشادات الطوارئ للحاكم المتعلقة بـوباء كوفيد-19".

هذا وحرم الوباء الحملة الرئاسية الأميركية من سلسلة التجمعات المعتادة، لكن قبل أقل من شهرين على موعد الاقتراع، قام ترمب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن بتسريع وتيرة ظهورهما.

من جانبه، قال فريق حملة ترمب إنه سيتم فحص الحرارة عند مدخل التجمع وسيتم توزيع كمامات على المشاركين وتشجيعهم على وضعها.

وقال تيم مورتو المتحدث باسم الحملة للصحافيين "إذا كان بإمكانك الانضمام إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتظاهرون في الشوارع أو يلعبون في كازينو أو يحرقون المحال التجارية الصغيرة خلال أعمال الشغب، فيمكنك التجمع بسلام بموجب التعديل الأول للاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة".

إلى ذلك، أصبحت التجمعات المغلقة تمثل مشكلة لترمب خلال هذا الوباء، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة إثر عقد اجتماع في حزيران/يونيو ارتبط لاحقًا بارتفاع الإصابة بكوفيد-19 في حزيران/يونيو.

وأثار تجمع الرئيس الأميركي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الجدل للغاية، حيث تجاهل معظم الحضور الإرشادات مثل التباعد الاجتماعي ورفض وضع الكمامة.

وازداد عدد الإصابات بكورونا بشكل كبير في الأسابيع التي أعقبت اجتماع 20 حزيران/يونيو في تولسا، حيث أشارت السلطات الصحية المحلية إلى أنه "أكثر من مرجح" أن الأحداث الكبرى ساهمت في ذلك.

6 ملايين إصابة في أميركا

إلى ذلك، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 921437 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و501313 إصابة و193755 وفاة.