تغريدة غريبة لبومبيو.. هل استقال سفير بلاده في بكين؟

أثارت تغريدة لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، الشكوك حول وضع السفير الأميركي لدى الصين، تيري برانستاد، واحتمال مغادرته المنصب.

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2020

فقد وجه بومبيو الشكر للسفير على خدمته لأكثر من ثلاث سنوات في الصين، دون أن تصدر الخارجية أي بيان أو توضيح في هذا الشأن.

كما أضاف في تغريدة تالية أن "برانستاد ساهم في إعادة توازن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لجعلها موجهة نحو تحقيق نتائج، ومتبادلة وعادلة.

استقال وسيغادر قبل الانتخابات؟!

في حين أكدت شبكة "سي أن أن" الأميركية، نقلاً عن مصدر مطلع، تنحي برانستاد عن منصبه.

كما أوضح المصدر أن من المتوقع أن يغادر السفير بكين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على عدة جبهات، لاسيما بعد أن أعلنت الحكومة الصينية يوم الجمعة أنها ستفرض قيوداً غير محددة على كبار الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين داخل الصين، إثر اتخاذ واشنطن إجراءً مماثلاً يستهدف السلك الدبلوماسي في بكين في 3 سبتمبر.

وكان برانستاد تورط مؤخرا في جدل، عندما رفضت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الصينية نشر مقال كتبه. ولم يتضح ما إذا كانت مغادرته مرتبطة بهذا المقال أم لا، وسط تصاعد التوتر أصلا بين البلدين.