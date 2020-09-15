أميركا تخفف لهجتها.. وتقر بجهود الصين في مكافحة كورونا

خفّفت الولايات المتحدة الاثنين تحذيراتها بشأن مخاطر السفر إلى الصين، مقرّة بأن العملاق الآسيوي حقّق تقدّماً على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 على الرّغم من الانتقادات المتكرّرة التي توجّهها واشنطن لبكين وتحميلها إياها مسؤولية تفشّي الوباء عالمياً.

موضوع يهمك بدت استقالة السفير الأميركي إلى الصين كأنها لغز، خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو غرّد حول هذه القضية من دون... مكالمة لترمب تكشف سبب استقالة سفير أميركا في بكين أميركا

وباتت وزارة الخارجية الأميركية تحضّ الأميركيين على إعادة النظر في السفر إلى الصين، بعدما كانت سابقاً تنصحهم بعدم السفر إلى هذا البلد.

وأعلنت وزارة الخارجية أن جمهورية الصين الشعبية "سمحت بأن تستأنف غالبية الشركات عملها (بما فيها دور الحضانة المدارس)".

وأضافت أنّه "أفيد عن تحسّن الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية".

مخاطر التوقيف العشوائي

من جهة أخرى، لا يزال قائماً تحذير الخارجية الأميركية لرعاياها في ما يتعلّق بمخاطر التوقيف العشوائي في الصين، بما في ذلك في هونغ كونغ حيث بدأت بكين بتطبيق قانون مشدّد للأمن القومي.

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ويأتي تخفيف الولايات المتحدة تحذيرها لرعاياها من مخاطر السفر إلى الصين بعد أسبوع على إعلان الصين الانتصار على الفيروس وتقليد الرئيس الصيني شي جينبينغ الطواقم الطبية أوسمة تقديرية.

وعملت الدعاية الصينية على إظهار كوفيد-19 مثالاً على مرونة القيادة الصينية في مكافحة جائحة سجّل أول ظهور لها على أراضيها.

تحميل الصين المسؤولية

وغالباً ما تهاجم إدارة ترمب الصين على خلفية الوباء وتحمّلها مسؤولية تفشيّه عالمياً بعدما مُنع بادئ الأمر نشر أخبار عن تسجيل أولى الإصابات في مدينة ووهان.

وقبل أقلّ من شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، يواجه ترمب انتقادات على خلفية إدارته للأزمة الصحية في البلاد التي سجّلت أكبر حصيلة للوفيات في العالم.