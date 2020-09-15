ترمب: لا نمانع بيع طائرات إف 35 للإمارات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن "لا مشكلة" لديه في بيع مقاتلات أميركية من طراز إف-35 للإمارات العربية المتحدة.

وقال ترمب متحدثاً لشبكة فوكس نيوز: "شخصياً، لن أجد مشكلة في ذلك، لن أجد مشكلة في بيعهم طائرات إف-35"، مشيراً إلى أن ذلك سيوجد "الكثير من الوظائف" في الولايات المتحدة.

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين... بومبيو: واشنطن "ستمنع" إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية أميركا

وقال ترمب إنه على استعداد لبيع دول أخرى بالشرق الأوسط نفس أنظمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل.

والأسبوع الفائت، قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي: "للإمارات العربية المتحدة جيش كبير شريك لأميركا. إنهم على الحدود مع إيران ويواجهون تهديدات فعلية"، لافتا إلى أن بيع المقاتلات يناقش "في شكل جدي جدا".

وتأتي تصريحات ترمب اليوم قبل ساعات من توقيع اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل في 13 آب/أغسطس الماضي التوصل، برعاية الولايات المتحدة، إلى اتفاق تاريخي للتطبيع بينهما بحيث باتت الإمارات الدولة العربية الثالثة التي تعترف بإسرائيل بعد مصر والأردن. وقررت البحرين الأسبوع الفائت أن تحذو حذوها.

في سياق آخر، قال ترمب خلال مقابلته مع "فوكس نيوز" إن إسرائيل نفذت أكثر من 200 ضربة على ميليشيات إيران في سوريا.

كما كشف أن وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس عارض خطة لاستهداف بشار الأسد في 2017.