قائد شرطة لوس أنجلوس يتحدى ليبرون جيمس.. وترمب يطالب بالإعدام 

تحدى قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، الاثنين، نجم الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة ليبرون جيمس في قضية إطلاق النار على رجلي أمن أثناء وقوف سيارتيهما، ودعاه إلى مضاعفة المكافأة المالية المقدمة للحصول على معلومات عن المسلح الذي نصب كمينا وأطلق النار على رجلي شرطة في نهاية الأسبوع.

وقال فيلانويفا، في حديث مع إذاعة "كي بي سي" في برنامج جون فيليبس، إن أموال المكافأة بلغت 175 ألف دولار - وهي مزيج من التبرعات البالغة 100 ألف دولار من المقاطعة و75 ألف دولار من شخصين.

وقال فيلانويفا: "هذا التحدي لليبرون جيمس. أريدك أن تضاهي ذلك وتضاعف تلك المكافأة". "أعلم أنك تهتم بإنفاذ القانون، لقد أعربت عن بيان مثير للاهتمام للغاية حول وجهة نظرك حول العلاقات العرقية وعمليات إطلاق النار التي يشارك فيها الضباط وتأثير ذلك على المجتمع الأميركي الإفريقي.

وتابع: "وأنا أقدر ذلك". "ولكن بالمثل، نحن بحاجة إلى تقدير أن احترام الحياة يشمل الجميع".

وكان نجم لوس أنجلوس ليكرز أحد أكثر الرياضيين المحترفين صخباً في الحديث عن القضايا الاجتماعية وإدانة سوء سلوك الشرطة.

وبعد إطلاق النار على جاكوب بليك عدة مرات من قبل ضباط في ولاية ويسكونسن الشهر الماضي، قال جيمس إن السود في أميركا "مرعوبون" من سوء سلوك الشرطة.

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وقال جيمس عقب فوز ليكرز في المباراة الرابعة على بورتلاند ترايل بلايزرز الشهر الماضي "أعرف أن الناس تعبوا من سماعي أقولها، لكننا خائفون كسود في أميركا". "الرجال السود، والنساء السود، والأطفال السود، نحن مرعوبون".

وفي وقت سابق، غرّد على تويتر معبرا عن إحباطه من إطلاق النار من قبل الشرطة.

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

ولم يتضح ما إذا كان جيمس على علم بتحدي فيلانوينا وقال قائد الشرطة: "دعونا نرى ما يفعله"، "سأكون فضوليًا جدًا لمعرفة رده، إن وجد".

وكان ترمب قد دعا إلى تنفيد حكم الإعدام بشكل سريع في منفذ العملية الإجرامية، وقال عبر حسابه في تويتر "إذا ماتوا، يحب تنفيد محاكمة سريعة وتنفيد عقوبة الإعدام على القاتل وهي الطريقة الوحيدة لوقف هذا!".