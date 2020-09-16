مذيع يصف بيلوسي بـ"المجنونة" أثناء مقابلة معها.. وهذا ردها

CRAMER: “What deal can we have, Crazy Nancy? I’m sorry, that was the president, I have such reverence for the office I would never use that term.”



PELOSI: “But you just did.”pic.twitter.com/DBZLGQhAlT — Daily Caller (@DailyCaller) September 15, 2020

صدم مذيع قناة "سي. إن. بي. سي"، جيم كريمر، المشاهدين صباح الثلاثاء عندما وصف رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بـ"نانسي المجنونة" خلال مقابلة حية معها. لكن كريمر أكد في وقت لاحق أنه استخدم هذه العبارة للتعبير عن "مدى فظاعة استخدام الرئيس (دونالد ترمب) لهذا الوصف"، عندما يتحدث عن المسؤولة الديمقراطية.

وقال كريمر، خلال حديثه مع بيلوسي عن حزم المساعدة للتخفيف من آثار فيروس كورونا، والتي باتت معلقة بسبب التنافس الحزبي في الولايات المتحدة: "أي صفقة يمكن أن تُعقد يا نانسي المجنونة؟".

واستدرك كريمر قائلاً: "هذا المصطلح يستخدمه الرئيس. أنا أكنّ احتراما كبيرا لك، ولن أستخدم هذا المصطلح أبداً"، في إشارة إلى اللقب الذي يستخدمه ترمب للسخرية من بيلوسي.

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وردت بيلوسي وهي تضحك: "لكنك قلتها!"، فجاوب المحاور: "أنت تعرفين ما كنت أعنيه"، في مسعى لتحويل الزلة إلى مزحة. هنا قالت بيلوسي: "أعرف ما تقصده" قبل أن تهاجم ترمب لإطلاقه هذا اللقب عليها.

وبعد هذه الزلة، أمضى كريمر يوم الثلاثاء وهو يدافع عن نفسه على "تويتر"، حيث دعا بعض المشاهدين إلى طرده من القناة.

يذكر أن مقابلة بيلوسي على "سي. إن. بي. سي" جاءت بعدما كانت قد قالت في مؤتمر صحافي صباح الثلاثاء إنها تخطط للحفاظ على انعقاد مجلس النواب إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المساعدات المتصلة بكورونا، وهي العملية التي توقفت لعدة أشهر منذ أن أقر مجلس النواب مشروع قانون أولي بقيمة 3 تريليونات دولار في مايو/أيار الماضي.