مجلة علمية أميركية تغير سياستها بعد 175 عاماً.. والسبب ترمب

دعمت مجلة Scientific American المرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2020 جو بايدن في أول تأييد رئاسي لها على الإطلاق في تاريخ المجلة الممتد 175 عامًا.

وكتب المحررون أنهم شعروا "بأنهم مضطرون" لدعم بايدن في جهوده لهزيمة الرئيس دونالد ترمب، مشيرين إلى تعامل ترمب مع أزمة فيروس كورونا وتشكيكه في قضايا مثل تغير المناخ.

وكتب المحررون في عدد أكتوبر من المجلة: "الأدلة والعلم يظهران أن دونالد ترمب قد أضر بشدة بالولايات المتحدة وشعبها - لأنه يرفض الأدلة والعلم، ولهذا السبب نحثكم على التصويت لجو بايدن، الذي يقدم خططًا قائمة على الحقائق لحماية صحتنا واقتصادنا وبيئتنا. يمكن لهذه المقترحات وغيرها من المقترحات التي طرحها أن تعيد البلاد إلى مسارها نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا وإنصافًا".

وتركز الافتتاحية بشكل أساسي على استجابة ترمب للوباء ومحاولاته التقليل من أهمية الموقف. وتوفي ما لا يقل عن 194,700 أميركي بسبب فيروس كورونا حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، وفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

ويأتي هذا التأييد قبل أقل من 50 يومًا من موعد الانتخابات الرئاسية حيث تتعامل أميركا مع أزمات متعددة بخلاف جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك حرائق الغابات المميتة في الساحل الغربي وموسم الأعاصير الشديدة في المحيط الأطلسي - خاصة حول خليج المكسيك.