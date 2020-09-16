انتقاماً لمقتل سليماني.. اختراق إيراني"وقح" لمواقع أميركية

اتهمت السلطات الفيدرالية الأميركية رجلين باختراق عشرات المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة ونشر رسائل موالية لإيران بها، وذلك انتقاماً لمقتل اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أميركية في العراق يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام على تقارير استخباراتية أفادت بأن إيران تدرس مخططاً لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا، لانا ماركس، المقربة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاماً لمقتل سليماني.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن لائحة الاتهام، التي صدرت بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) وتم الكشف عنها (الثلاثاء)، أكدت أن الرجلين قد تآمرا لاختراق وإلحاق أضرار متعمدة بعشرات المواقع الإلكترونية بالولايات المتحدة، للثأر من مقتل سليماني، الذي تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة المنظمات الإرهابية منذ أبريل (نيسان) 2019.

وكان ترمب قد قال أمس على حسابه تويتر: "وفقا لتقارير صحافية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاماً لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأميركية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة".

أما الرجلان المتهمان فهما بهزاد محمد زاده، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 19 عاماً، ومروان أبو سرور، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاماً.

وأرسل محمد زاده رموزاً إلى 51 موقعاً إلكترونياً في الولايات المتحدة بعد أيام من مقتل سليماني، مما جعلها تعرض صوراً للجنرال المقتول وفي خلفيتها العلم الإيراني مصحوبةً بعبارات مناهضة لأميركا، وفقاً للائحة الاتهام. من جهته، قام أبو سرور بتشويه 7 مواقع على الأقل بصور وعبارات مماثلة. ويظن المدّعون أن المتهمين موجودان في بلديهما الأصليين.

وقال جوزيف آر بونافولونتا، الوكيل الخاص عن مكتب بوسطن للتحقيقات في بيان: "هؤلاء المتسللون

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متهمون بتدبير هجوم إلكتروني وقح أدى إلى تشويه عشرات المواقع في جميع أنحاء البلاد كوسيلة للاحتجاج والانتقام من الولايات المتحدة لقتلها زعيم منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف: "الآن، هم مطلوبون من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يعودوا أحراراً في السفر خارج إيران أو فلسطين دون التعرض لخطر الاعتقال".

ومنذ مقتل سليماني، قال باحثون في مجال أمن الإنترنت ومسؤولون حكوميون أميركيون إن محاولات المتسللين الإيرانيين لاختراق شبكات الكمبيوتر العالمية تضاعفت بشكل كبير.